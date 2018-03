Was sind die Haupteigenschaften von Menschen, die ununterbrochen Spitzenleistungen abrufen können? Oliver Kahn glaubt die Antwort zu kennen. Und er teilte sie am Donnerstag erstmals mit Luxemburger Unternehmern.

Das Geheimnis der High-Performer

Das Erfolgsrezept von sogenannten High-Performern zu entschlüsseln – das versuchte am Donnerstagabend der ehemalige Leistungssportler und heutige Unternehmer, Oliver Kahn. Die Handelskammer hatte den Rekordtorwart als Hauptredner der ersten Ausgabe der Entrepreneurs Days, im Rahmen der Springbreak, verpflichtet.



Foto: Gerry Huberty

Vor rund 800 geladenen Gästen hielt Oliver Kahn seinen Vortrag zur Philosophie von High-Performern und verknüpfte dabei seine eigenen Erfahrungen als Hochleistungssportler mit allgemein formulierten Grundsätzen des Erfolgs. Denn: Die Frage, wie jemand dauerhaft Spitzenleistungen abrufen kann, betrifft Unternehmer mindestens genauso wie Berufssportler.

Um immer wieder erfolgreich zu sein, müsse man sich im Klaren darüber sein, was man eigentlich erreichen will. Und noch viel wichtiger als das „was“, sei das „warum“, so Kahn. „Spitzenleistung ist nur möglich, wenn es einen Grund dafür gibt, sich selbst zu übertreffen.“



Konsequent ein Ziel verfolgen



Sind diese beiden Fragen geklärt, muss ein Plan her. Ein genauer Plan, wie der Weg zum Erfolg aussehen soll, sei die Grundvoraussetzung für Produktivität. „Es geht darum, dass man sich nicht in unnützem Zeug verliert“, erklärte der „Torwart-Titan“.



Als Beispiel nennt Kahn seinen Weg zu dem „bescheidenen“ Ziel bester Torwart der Welt zu werden. Damals habe er sich vorgenommen, so wenig Tore wie möglich zu bekommen, zu einem der führenden Clubs zu wechseln, wichtige Titel zu gewinnen, Nationaltorhüter zu werden und schließlich die Weltmeisterschaft zu gewinnen. „Man muss konsequent auf seinem Weg bleiben.“



Foto: Gerry Huberty

Gleichzeitig warnt er aber auch davor sich zu übernehmen und Gefühle wie Frustration Überhand nehmen zu lassen.



Lernen durch Erfolg



Von dem oft gut gemeinten Spruch, dass man aus Niederlagen lernt, hält Kahn nichts. „Ich zweifle diese Theorie stark an.“ Seiner Meinung nach, und das sei auch bereits wissenschaftlich dargelegt worden, lerne das Gehirn nicht aus Niederlagen sondern aus Erfolgen. „Wenn ich scheitere, weiß ich nur wie es nicht funktioniert.“ Er ist überzeugt: Erfolg nährt Erfolg.



Die wohl wichtigste Aussage des Abends war aber die, dass man immer wieder den Mut aufbringen muss, nach Niederlagen erneut anzutreten. „Die Angst vor dem Scheitern hält uns in unserer Komfortzone fest. Doch die heutige Zeit verlangt, dass wir nicht die gepflasterten Wege gehen.“



Oliver Kahn glaubt nicht, dass man durch Niederlagen lernt. Nur Erfolg nährt Erfolg. Foto: Gerry Huberty

Als Beispiel dafür nennt er die Niederlage in seinem ersten Champions-League-Finale. Diese überaus schmerzliche Erfahrung habe ihn nicht aufgehalten wieder anzutreten. Und nur so habe er erleben können, wie er mit seinem Team später diesen Titel doch noch holen konnte.



Die High-Performance-Falle Nummer Eins

Doch auch in der gegenteiligen Situation, wenn man einen großen Erfolg landet, gelte es wachsam zu bleiben, mahnte der pensionierte Sportler. Eine „produktive Paranoia“ müsse einen daran hindern in die High-Performance-Falle Nummer Eins zu tappen. Auf keinen Fall, dürfe einem der Erfolg zu Kopf steigen, denn dann übersehe man Risiken und Veränderungen.



Eine der wohl größten Herausforderungen für Menschen, die dauerhafte Spitzenleistungen anstreben, ist in allen Lebensbereichen zufrieden zu sein. „Es nützt uns schließlich nichts, wenn wir in einem ganz speziellen Bereich Topleistungen bringen und alle unsere anderen Lebensbereiche gehen den Bach runter.“

Gute Stimmung beim Entrepreneurs Day: Sozialminister Romain Schneider, Familienministerin Corinne Cahen, Wirtschaftsminister Etienne Schneider, Generaldirektor der Handelskammer Carlo Thelen, Präsident der Handelskammer Michel Wurth und Keynote-Speaker Oliver Kahn (v.l.n.r.). Foto: Gerry Huberty