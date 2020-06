Das Fahrrad boomt - die Radwege fehlen

Seit Corona wird alles gekauft, was zwei Räder hat. Luxemburg aber noch etwas Entscheidendes: die passende Infrastruktur.

Am 11. Mai stand die Glastür zum Fahrradladen „Cycles Arnold Kontz“ in der Hauptstadt zum ersten Mal nach dem Lockdown wieder offen. In den drei Wochen danach hat das Luxemburger Familienunternehmen so viele Fahrräder verkauft wie 2019 in fünf Monaten. Die Corona-Krise hat den Trend zum Rad verstärkt und zu einem Boom gemacht.

„Wir haben schon die letzten Jahre exzellent verkauft“, sagt Geschäftsführer Benji Kontz ...