Das Ende der Arbeit

Pierre LEYERS

Karl Marx muss sich im Londoner Grab umgedreht haben, als er sah, was zu seinem 200. Geburtstag in seiner Heimatstadt Trier alles mit seinem Konterfei angestellt wurde. Als Weinmarke, als falscher Geldschein, als Quietscheentchen – der große Kapitalismuskritiker ist vom Kommerz vereinnahmt worden.



Damit hätte der einstige Bürgerschreck wohl nicht in seinen wildesten Träumen gerechnet, schließlich glaubte er an die bevorstehende Herrschaft des Proletariats. Was er nicht vorausgesehen hat – darin sind sich seine Interpreten einig – ist die außerordentliche Wandlungs- und Überlebensfähigkeit des Kapitalismus. Ob er aber grundsätzlich mit seinen Vorhersagen falsch lag, das ist eine andere Frage. Als einer der ersten beschrieb er den Kontrollverlust im Kapitalismus – eine Perspektive, die angesichts der rasanten Entwicklung bei Automatisierung und künstlicher Intelligenz schon bald Wirklichkeit werden könnte.

Je mehr Maschinen, desto näher der selbst erzeugte Untergang der Bourgeoisie, glaubte Marx. Im berühmten „Maschinenfragment“ sagte er voraus, dass die unausweichliche Automatisierung alle menschliche Arbeitskraft ersetzen, und somit zwangsläufig zum Zusammenbruch des Kapitalismus führen werde.



Die Massenverelendung, die er prophezeite, ist bislang nicht eingetroffen. Vielmehr gelang es der sozialen Marktwirtschaft, in den westlichen Ländern breite Bevölkerungsschichten zu Wohlstand kommen zu lassen. Was aber ist, wenn demnächst Roboter und intelligente Computerprogramme die menschliche Arbeit überflüssig machen?

Zahlreiche Studien beschäftigen sich derzeit mit der Zukunft der Arbeit. Sie kommen alle zu unterschiedlichen Ergebnissen. Einige dieser Ausblicke auf eine Welt, in der es für die Menschen keine Arbeit mehr gibt, sind düster, andere erfreulich. Das mag daran liegen, dass beide Szenarien möglich sind – Utopie oder Dystopie.



Noch hat die Gesellschaft die Möglichkeit, den Wandel zu steuern, statt dessen Opfer zu werden. Dazu aber braucht es eine vorausschauende Politik, die nicht nur verwaltet, sondern gestaltet. Die Weichen dafür müssen jetzt gestellt werden, denn das „zweite Maschinenzeitalter“, das wie einst die industrielle Revolution alle bekannten Formen des Zusammenlebens hinwegfegt, hat schon begonnen.

So wie im frühen Industriezeitalter das Pferd durch die Dampfmaschine ersetzt wurde, könnte im anbrechenden digitalen Zeitalter der Mensch selbst zum Auslaufmodell werden. Eine Studie der Beratungsfirma McKinsey sieht in Europa ein Drittel aller Jobs in Gefahr, und Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos, warnt vor einer „Revolution von oben“, die Millionen Menschen zu Verlierern macht, weil sie nicht mehr gebraucht werden.

Diese Aussicht ist nicht gerade förderlich für einen ruhigen Schlaf. Seriös lässt sich die Frage, ob es noch Arbeit – und wenn ja, welche – in zehn oder 20 Jahren geben wird, gar nicht beantworten. Die Digitalisierung, die gerade erst begonnen hat, ist wie ein Schneeball, der den Berg hinunterrollt. Welche Auswirkung die dabei ausgelöste Lawine haben wird, kann noch nicht abgeschätzt werden. Welche Ausbildung ist zukunftssicher? Sind 40 Stunden Arbeit pro Woche nötig? Brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen? Alles Fragen, über die nachgedacht werden muss, ehe es dafür zu spät ist.