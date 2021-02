Das E-Sportauto: Ferrari & Co. zögern

Das Ende des Verbrennungsmotors ist absehbar – und trifft Sportwagenhersteller ins Mark.

Seit etwa Mitte letzten Jahres steht er auch beim Händler in Luxemburg: der Taycan, der erste vollelektrische Sportwagen von Porsche. Für die Serienproduktion hat das Unternehmen in Zuffenhausen für 700 Millionen Euro sogar ein eigenes neues Werk gebaut. Was man nicht alles tut, um gegen Tesla zu punkten.

Tatsächlich war das Unternehmen von Elon Musk das erste, das mit dem Elektroantrieb Ernst machte und nun damit die ganze europäische Autoindustrie unter Druck setzt ...