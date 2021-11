Henri Feit ist ein viel beschäftigter Rentner: Er erklärt, wie man sich auf den Lebensabschnitt jenseits der 60 vorbereitet.

Wirtschaft 6 Min.

"Was wollten Sie immer machen?"

Das Coaching für den Ruhestand

Marlene BREY Henri Feit ist ein viel beschäftigter Rentner: Er erklärt, wie man sich auf den Lebensabschnitt jenseits der 60 vorbereitet.

Henri Feit, Sie coachen Rentner und solche, die es bald werden. Warum muss man sich auf den Ruhestand vorbereiten?

Henri Feit will Aufbruchsstimmung vermitteln: Nach dem Job kommt ein neues Leben. Foto: Marc Wilwert

Weil ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt. Vieles wird sich ändern: etwa der soziale Status, man ist dann nicht mehr der Banker oder die Lehrerin. Außerdem ändert sich unser soziales Umfeld radikal. Einen Großteil der Kontakte haben wir ja über die Arbeit.

Was ist die größte Veränderung?

Man geht in Rente und hat auf einmal Zeit und Freiheit. Aber diese Freiheit will auch gelebt werden. Man muss jetzt selbst die Initiative ergreifen, denn es gibt keinen Chef mehr, der einem sagt, was man zu tun hat. All das ist eine Chance. Wann im Leben hat man schon mal die Gelegenheit, neu anzufangen?

Henri Feit (62) ist ein bei GERO – Kompetenzzenter fir den Alter ausgebildeter ehrenamtlicher Coach für den Ruhestand, eine vom Luxemburger Ministerium für Familie, Integration und der Großregion geförderte Initiative.

Wer in Rente geht, ist oft verdammt jung geblieben. Ist das eine Herausforderung?

Es gibt Menschen, die denken: Jetzt bin ich in Rente, jetzt möchte ich nur noch reisen, mein Haus renovieren und meine Ruhe haben. Ich nenne das: die drei großen R.

Klingt erstmal verlockend, aber wir sprechen hier unter Umständen über 30 Jahre…

Genau. Ich sage immer: Bedenken Sie, die Zeit zwischen 60 und 90 Jahren ist genauso lang, wie die zwischen 30 und 60. Bei der aktuellen Lebenserwartung ist das durchaus denkbar. Darum reichen die drei großen R vielen doch nicht. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Jeder sollte sich aber wirklich fragen, wie er diesen Lebensabschnitt verbringen möchte.

"Fire"-Bewegung: Mit 40 in Rente gehen Die amerikanische Fire-Bewegung findet immer mehr Anhänger in den Niederlanden – vor allem unter Millennials.

Neuanfänge können überfordern. Nehmen wir das Ende der Schulzeit. Da wissen viele nicht, wie es weitergehen soll. Ist das nach der aktiven Berufszeit auch so?

Es kommen immer wieder Menschen zu mir, die sagen: Ich weiß nicht, womit ich mich jetzt beschäftigen soll. Können Sie mir helfen, herauszufinden, was zu mir passt?

Können Sie? Wie findet man heraus, was man wirklich mag?

In unseren Seminaren hangeln wir uns an vier Fragen entlang. Die erste lautet: Was sind meine Stärken? Der eine beherrscht Steuererklärungen, der andere kann gut mit Leuten, der dritte gut erklären. Meist hat man Lust auf die Dinge, in denen man gut ist. Die zweite Frage ist: Was wollte ich schon immer machen? Ich kenne jemanden, der hat mit über 80 noch seine Doktorarbeit geschrieben. Die dritte Frage ist: Will ich für mich alleine schaffen oder brauche ich Gesellschaft? Dessen muss man sich bewusst sein, damit man nicht irgendwo landet, wo man unglücklich wird. Und als letzte Frage: Bin ich eher ein kreativer oder ein geordneter Mensch. Damit kann man den Grad der Organisation abklopfen, den man braucht.

Termine für kommende Vorträge: „Vorbereitung auf den Ruhestand” sind Vorträge, die von ausgebildeten Pensionscoachs gehalten werden. Sie sind eine vom Luxemburger Ministerium für Familie, Integration und der Großregion geförderte Initiative in Zusammenarbeit mit GERO – Kompetenzzenter fir den Alter. Weitere Infos: www.gero.lu Bei den Veranstaltungen geht es darum, ins Gespräch zu kommen: – 24. November (17.30 Uhr Colmar-Berg); Anmeldung: Club Senior Nordstad (Französisch) – 26. November (19.30 Uhr Mersch); Anmeldung: Club Uelzechtdall (Luxemburgisch) – 7. Dezember (18.30 Uhr Heffingen), Anmeldung: Santé et Bien Être Hiefenech Asbl (Luxemburgisch)

Was sind typische Probleme von frisch gebackenen Rentnern?

Das fängt ganz klein in der Partnerschaft an. Die Frau ist schon länger in Rente, der Mann war immer zwölf Stunden unterwegs – oder umgekehrt. Plötzlich sitzen beide zu Hause. Der eine will dann plötzlich den Haushalt schmeißen, dabei hatte der andere alles im Griff.

Zusammen zu Hause: Ist meist schön, kann aber auch mal nerven. Foto: Gettyimages

Auch Depressionen und Suchterkrankungen spielen beim Übergang in den Ruhestand eine Rolle. Warum ist das so?

Absolut richtig, das ist die größte Gefahr neben der sozialen Isolation. Denn Isolation macht krank, auch Beziehungsprobleme machen krank. Im schlimmsten Fall kann sowas zu Suchterkrankungen oder Depressionen führen. Wenn man aufhört, zu arbeiten, kann man in ein Loch fallen. Das ist okay, so lange man da wieder rauskommt. Dann braucht man professionelle Hilfe, da ist auch ein Ruhestandscoach nicht der richtige Ansprechpartner.

Sie waren Banker, ein Beruf mit hohem sozialen Prestige. Wie geht man damit um, plötzlich nicht mehr diese Position zu bekleiden?

Das ist eine Herausforderung. In unserer Gesellschaft zählen Jugend, Schönheit und Leistung. Über 60 sind wir aber nicht mehr jung, wir sind auf andere Weise schön und was Leistung angeht, können wir nicht mehr auf den Job zeigen. Da möchte ich aber etwas dagegenhalten. Ältere Menschen haben viel zu bieten: Wissen, Erfahrung, Gelassenheit. Man muss sich bewusst machen, dass überall Menschen gesucht werden, die mit anpacken. Auch ich habe am Anfang gedacht: Wer braucht denn jemanden, der bei einer Bank gearbeitet hat? Heute würde ich sagen: eine Menge Leute! Ich habe sehr schnell gemerkt, dass überall helfende Hände gesucht werden. Aber dafür muss man aktiv werden.

Ausnahmeberuf Flugbegleiterin: „Anfangs waren keine Männer erlaubt“ Zwei Flugbegleiterinnen erzählen von Schönheitsidealen, Campari-Orange und einer echten Frauendomäne. Nach vier Jahrzehnten kennen sie den Himmel über Luxemburg wie kaum einer.

Wann sollte man damit anfangen, sich auf den Ruhestand vorzubereiten?

Je eher desto besser. Ich sage immer, man muss eine Bestandsaufnahme machen. Dazu gehören etwa die Finanzen: Wie viel Geld werde ich in der Rente haben? Es gibt Menschen, die finanzielle Engpässe erleben werden. Das sind zum Glück wenige in Luxemburg, aber es gibt sie. Diese Rechnung sollte man früh machen, um noch reagieren zu können.

Der Mensch braucht Rituale, um große Veränderungen zu verstehen.

Wenn es konkret darum geht, das Berufsleben abzuschließen, welche Rolle spielen da Rituale?

Der Mensch braucht Rituale, um große Veränderungen zu verstehen. Darum feiern wir ja Hochzeiten, Geburten… Das ist auch im Beruf wichtig. Denn nur wenn ich eine Sache wirklich beende, kann ich auch die nächste wirklich beginnen. Das heißt nicht, dass ich 100 Leute einladen und ein Spanferkel grillen muss. Es kann auch ein persönliches Gespräch mit dem Chef sein oder mit lieben Kollegen. Ich finde, auch Firmen sollten das Thema aufnehmen. Am schönsten ist es doch, wenn es Menschen ermöglicht wird, den Übergang in den Ruhestand Schritt für Schritt zu nehmen: Sie können langsam Stunden reduzieren, den Nachfolger einarbeiten, Abschied feiern.

Einen Job hat jeder nach der Rente: Sich um die eigene Gesundheit kümmern. Foto: Getty Images

Nicht selten wird Menschen kurz vor dem Ruhestand gekündigt. Sie können gar keinen Abschied nehmen. Das kann sicher traumatisierend sein, oder?

Es gab an der Uni Zürich eine Studie zum Thema. Das Risiko krank zu werden, war bei solchen Rentnern höher – verständlich. Dann sitzt man plötzlich zu Hause und hat große Trauer in sich. Trauerbewältigung ist bei der Rente grundsätzlich ein großes Thema.

Warum das?

Trauerarbeit ist ein normaler Teil von allen Prozessen in unserem Leben, auch beim Ruhestand. Manche freuen sich einfach auf die Rente, andere fürchten sich auch etwas. Bei mir war das auch so. Meine erste Woche zu Hause war ein bisschen komisch. Da habe ich immer meine Frau angerufen. (Lacht) Da muss man raus. Denn es kommt ja ein schöner, sehr interessanter neuer Lebensabschnitt. Man kann noch so viel machen. Aber man muss das selbst anpacken.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.