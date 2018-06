Hotels und Gastronomiebetriebe sind von großer Bedeutung für die Wirtschaft Luxemburgs. Immerhin beschäftigt die Branche etwa 18.000 Mitarbeiter hierzulande. Der Dachverband der Hoteliers, Restaurateure und Cafetiers, kurz: Horesca, vertritt nach eigenen Angaben 2.900 Unternehmen. François Koepp, Generalsekretär des Dachverbands, erklärt, vor welchen Herausforderungen der Sektor steht.

„Das Angebot aktiver vermarkten“

François Koepp, wie schätzen Sie die Situation der Branche ein?

Der Hotellerie geht es generell gut; bei Restaurants und Cafés zeigt sich ein gemischtes Bild. Heutzutage ist es so, dass Menschen eher in ein Restaurant gehen als in ein Café. In Europa reisen Touristen in erster Linie in Städte, dann ans Meer oder in die Berge. Alle anderen Regionen stellen sich hinten an. Das heißt, dass es für manche Regionen Luxemburgs schwieriger ist, Touristen anzuziehen. Das trifft natürlich nicht auf alle Unternehmen zu, da die Situation je nach Region, je nach Betrieb unterschiedlich ist.

Was können die Betriebe denn besser machen, um Touristen für Luxemburg zu begeistern?

Ihr Angebot aktiver vermarkten. Wir vergleichen uns gerne mit dem Schwarzwald. In dieser Region gibt es ein paar Lokomotiven – wie beispielsweise die „Traube Tonbach“. Dieses Hotel zieht die ganze Umgebung mit. Solche Adressen haben wir in Luxemburg auch. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Betriebe stärken und unterstützen.

Auch muss sich in Luxemburg generell das Freizeitangebot verbessern. Die Kundschaft hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert; Menschen reisen um etwas zu erleben. Das Problem ist, dass der Norden und der Osten des Landes eine zu einem großen Teil aus dem Niedrig-Preis-Segment stammende Kundschaft anziehen. Dieses erschwert es uns, unsere relativ hohen Kosten zu decken. Das könnte man Billigtourismus nennen. In Luxemburg sind viele Freizeitaktivitäten kostenlos und nicht immer sehr attraktiv. Ein Beispiel: Unsere Wanderwege müssen verbessert und an die Erwartungen der Kunden angepasst werden, damit wir auch das obere Segment für uns begeistern können.

Zu den Restaurants und Cafés: Wie lassen sich deren Umsätze steigern?

Ich bin davon überzeugt, dass die Zahlen für Restaurants und Cafés wieder besser werden – aber nur, wenn das Produkt stimmt. Oft ist es so, dass das Angebot nicht zur Kundschaft passt. Restaurant- und Cafébetreiber müssen sich überlegen, was erwartet wird. Derzeit ist beispielsweise Gin der Trend bei alkoholhaltigen Getränken. So könnten Cafés, die auf eine jüngere Kundschaft abzielen, verschiedene Gin-Sorten anbieten.

Aber es geht doch nicht nur um das Angebot, auch das Zwischenmenschliche zählt...

Natürlich spielt die Gastfreundschaft eine zentrale Rolle. Wie oft sehe ich Mitarbeiter in Restaurants oder Cafés, die mit ihrem Smartphone beschäftigt sind und nicht mit den Gästen sprechen. Heutzutage sprechen die Menschen einfach nicht mehr miteinander. Früher war es ganz normal, sich miteinander zu unterhalten. Deshalb glaube ich, dass viele Menschen wieder in Cafés gehen würden, wenn sie dort auch wahrgenommen werden.

Sie haben bei Horesca bereits eine Initiative gestartet, um Cafés zu helfen, ihr Angebot anzupassen.

Genau, die „Wëllkomm“-Initiative. Es handelt sich um ein Qualitätslabel für Bistros, Cafés oder Bars. Wir zählen bereits 100 Mitglieder. Ziel ist es, das Markenimage dieser Betriebe aufzuwerten und die Qualität des Angebots zu verbessern. Wir wollen ihnen zeigen, dass man nicht stur auf einer Idee beharren sollte. Wenn die Cafés auf die Forderungen des Marktes eingehen, dann wird ihr Geschäft auch funktionieren. Mein Vater sagte immer: „Der schönste Käfig taugt nichts, wenn der Vogel, der darin sitzt, keine schöne Musik macht.“

Was halten Sie vom Zimmerreservierungsportal www.regiotels.com?

Wir unterstützen diese Initiative, denn es ist besonders für kleine Hotels wichtig, die Möglichkeiten professionellen Marketings zu nutzen. Allerdings nehmen nur wenige Hotels an diesem Zimmerreservierungsportal teil. Zusätzlich bietet Horesca allen anderen Hotels eine Initiative, die in dieselbe Richtung geht. Wir werden Hotels anbieten, ihre Internetseiten neu zu gestalten, um auch online sichtbar und buchbar zu werden. Denn das Problem heute ist, dass manche kleinere Hotels mehr als eine Woche brauchen, um auf eine Buchungsanfrage überhaupt zu antworten. Das hat sich überlebt. Und: Es fällt manchen Betreibern schwer, den Überblick über die Reservierungen zu behalten. Deshalb wollen wir ihnen zeigen, wie man mit einem sogenannten Channel Manager arbeiten kann – also ein System, das einem Hotel erlaubt, bei einer Buchung die Verfügbarkeiten automatisch abzugleichen. Das wird Hotelbetreibern sehr viel Zeit sparen.

Am 25. Mai ist die EU-Datenschutzrichtlinie in Kraft getreten. Inwiefern ist Ihre Branche betroffen?

Die Anpassung an die EU-Datenschutzrichtlinie kostet die Betriebe sehr viel Zeit und Geld. Die Richtlinie richtete sich ursprünglich nicht an Kleinunternehmen, sondern an große Konzerne wie Facebook, Amazon und Google. Nun müssen es aber die kleinen Betriebe ausbaden. Momentan gibt es sehr viele Kanzleien, die Kleinbetriebe anrufen und ihnen Angst machen. Sie versuchen dadurch, Geld zu verdienen. Um den Unternehmen zu helfen, haben wir bereits einige Schulungen zum Thema Datenschutz organisiert; weitere stehen noch an. Am 2. Juli um 16 Uhr ist die nächste Informationsversammlung für Hoteliers in der Handelskammer.

Wir sind einfach überreglementiert – und die Tendenz ist steigend. Das kürzt unsere Gewinnmargen zwischen 5 und 18 Prozent. Um zu überleben, ist eine Marge von acht Prozent absolutes Minimum.

Studien belegen, dass viele Arbeitsstellen in Hotels, Restaurants und Cafés durch Automatisierung in Gefahr sind. Wie sehen Sie das?

Ich glaube das nicht. Ein guter Koch bleibt ein guter Koch; wenn ich von einem Roboter bedient werde, bleibe ich lieber zu Hause. Aber bei den einfacheren Tätigkeiten könnte sich einiges ändern, wie beispielsweise am Empfangstresen in Hotels. Dann müssen die Mitarbeiter anderswo eingesetzt werden. Aber es wird immer Betriebe geben, in denen man die traditionellen Arbeitsweisen auch weiterhin bevorzugt.



Zur Person

François Koepp, Jahrgang 1961, ist die Hotellerie-Restaurant-Café-Branche bestens bekannt. Seine Eltern haben mit einem Café in Erpeldingen angefangen und sind bis zum Hotelier in der Stadt Luxemburg aufgestiegen. Er hat einen Großteil seines Lebens dort verbracht und gearbeitet. Als gelernter Hotelier mit Praktika im In- und Ausland hat er den Betrieb maßgeblich mitgestaltet und zum 4- Sterne-Hotel ausgebaut. Das bedeutete viel Arbeit und wenig Freizeit über viele Jahre hinweg. Einige Jahre nach dem Tod der Eltern hat sich die Familie entschlossen, den Betrieb an ein französisches Unternehmen zu verkaufen. Heute würde die Familie sich nicht mehr dazu entscheiden.