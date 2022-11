Anfang Dezember soll der erste A380 vom Einlagerungs-Platz im spanischen Teruel nach Deutschland fliegen. Bis zum Einsatz im Sommer 23 ist noch viel zu tun.

Riesenjumbos kommen nach München

Das Airbus A380-Comeback bei der Lufthansa rückt näher

Anfang Dezember soll der erste A380 vom Einlagerungs-Platz im spanischen Teruel nach Deutschland fliegen. Bis zum Einsatz im Sommer 23 ist noch viel zu tun.

(dme/dpa) - Noch während der Corona-Krise sah es so aus, als wären die Tage des ohnehin kriselnden Jumbos Airbus A380 bei der Lufthansa gezählt. Das Kapitel wurde für „offiziell geschlossen“ erklärt. In Zeiten, in denen Grenzen geschlossen und der internationale Luftverkehr zunächst nahezu vollständig stoppte, brauchte niemand ein Flugzeug, das in durchgehender Economy-Bestuhlung mehr als 800 Menschen (in der Lufthansa-Konfiguration 509 Passagiere) transportieren kann.

Doch die Wende kam schnell. Bereits Anfang Mai dieses Jahres ließ Lufthansa CEO Carsten Spohr durchblicken, dass man den ausgemusterten Doppeldecker im Falle einer besonders starken Nachfrage nochmal reaktivieren könnte. Ende Juni war es dann offiziell. Das weltgrößte Passagierflugzeug werde voraussichtlich ab Sommer 2023 wieder in der Lufthansa-Flotte eingesetzt, teilte das im MDax notierte Unternehmen am 27. Juni dieses Jahres mit. Grund sei neben der stark gestiegenen Ticketnachfrage auch Verzögerungen bei der Auslieferung anderer Flugzeugtypen wie der Boeing 777X.

„Drei sind nicht genug“

Nun rückt die Reaktivierung der Großraumjets näher, auch wenn sie erst im kommenden Sommer im offiziellen Flugplan auftauchen werden. Unter anderem muss Lufthansa dabei auch Teile der Flugzeug-Außenhaut ersetzen. Grund sind Hagelschäden während der Einlagerung der Maschinen auf dem spanischen Flugzeugparkplatz Teruel. Die Arbeiten sollen in Frankfurt erledigt werden, wie Unternehmenssprecher Michael Lamberty am Montag mitteilte.

Um nur einen A380 aufzuwecken, braucht es 4.500 Stunden. Qantas-CEO Alan Joyce

Das Unternehmen begann vor wenigen Tagen mit den technischen Vorbereitungen, um vier bis fünf der abgestellten Maschinen zum Sommer 2023 wieder in Betrieb nehmen zu können. Von einstmals 14 Jets nimmt der Hersteller Airbus sechs zu einem ungenannten Preis zurück, sodass die Lufthansa maximal acht Super-Jumbos wiederbeleben könnte. Zunächst sollen davon drei in den Linienbetrieb gehen, wird Lufthansa-CEO Carsten Spohr im Branchenmagazin aero.de zitiert. Dies sei aber nur der Anfang. „Angesichts der Nachfrage und aus operationellen Gründen müssen wir diese Zahl noch erhöhen. Drei sind nicht genug“, so Spohr.

Das Unternehmen ließ offen, an wie vielen Flugzeugen die Außenhaut beschädigt ist. Auch zu den Kosten der Reaktivierung machte es keine Angaben. Pro Flugzeug seien Tausende Arbeitsstunden notwendig. Dies bestätigte auch Alan Joyce, der CEO der australischen Qantas, die aufgrund der anziehenden Nachfrage bereits mehrere ihrer A380 reaktiviert und wieder im Dienst hat.

„Um nur einen A380 aufzuwecken, braucht es 4.500 Stunden oder zwei Monate an Arbeitskraft“, so Joyce im Branchenmagazin aerotelegraph. Anschließend würden noch fast 100 Tage Wartung anstehen, bevor die abgestellten A380 wieder fit für den Airline-Betrieb seien. Auch bei der Lufthansa bestätigt man die „erhebliche Anstrengung“, die A380 wieder einzuführen, so Lamberty. „Unter dem Strich geht es aber deutlich schneller, als neue Flugzeuge zu bestellen.“

Bei der Lufthansa soll als Erstes die neun Jahre alte A380 mit der Kennung D-AIMK und dem Taufnamen „Düsseldorf“ Anfang Dezember von Spanien zunächst nach Frankfurt fliegen. Sie stand seit dem 5. Mai 2020 in Teruel. Nach Reparatur der Außenhaut und weiteren grundlegenden Arbeiten geht es dann zu einem längeren Wartungsintervall bei Lufthansa Technik in Manila. Als Einsatzbasis wählte Lufthansa den Flughafen München, weil dort mehr Piloten mit einer Lizenz für die kleinere A350 beheimatet sind. Die Lizenz kann in kurzer Zeit auf die A380 ausgeweitet werden.

Schon vor der Pandemie hatte Lufthansa Teile seiner A380-Flotte von Frankfurt nach München verlegt. Im Jahr 2020 fiel dann die Entscheidung, dass die gesamte Flotte nur noch ab München eingesetzt werden sollte, bevor die Corona-Pandemie dem Doppeldecker den vermeintlichen Todesstoß versetzte. Doch Totgesagte leben wohl doch länger …

