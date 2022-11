Der Milliardär erwartet als neuer Chef der Kurznachrichten-Plattform die bedingungslose Einsatzbereitschaft seiner Mitarbeiter.

Elon Musk

„Damit Twitter erfolgreich ist, müssen wir extrem hart sein“

(Bloomberg) – Elon Musk hat eine Mail an die Mitarbeiter von Twitter Inc. geschickt, in der er sie auffordert, sich zu verpflichten, bei dem Unternehmen zu bleiben und während der Umstrukturierung lange und mit hoher Intensität zu arbeiten, oder eine Abfindung zu akzeptieren. Die Mitarbeiter müssen das Online-Formular bis Donnerstag um 17 Uhr New Yorker Zeit ausfüllen oder eine dreimonatige Abfindung akzeptieren.

Ingenieure sollen in Zukunft dominieren

„Damit Twitter erfolgreich ist, müssen wir extrem hart sein“, s0 Musk in der Mail, die Bloomberg einsehen konnte. „Nur eine außergewöhnliche Leistung wird eine gute Note sein“, heißt es weiter. Ein Vertreter von Twitter reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Washington Post hatte zuvor über das Memo berichtet.

Musk warnt vor Twitter-Pleite, falls Geldverbrennung weitergeht Musk spricht mehrere düstere Warnungen aus. Die Mitarbeiter sollen sich auf weniger Bürovergünstigungen und 80-Stunden-Wochen einstellen.

Musk sagte in der Notiz, dass Twitter in Zukunft mehr von Ingenieuren dominiert werden wird, die die Mehrheit der verbleibenden Mitarbeiter ausmachen und den größten Einfluss auf das Unternehmen haben, das er im Kern als „Software- und Serverunternehmen“ bezeichnete. Design- und Produktmanagementfunktionen werden „weiterhin sehr wichtig sein und mir unterstellt sein“, teilte er mit.

Der Milliardär kündigte Pläne an, in seiner ersten Woche an der Spitze des Unternehmens etwa 3.700 Mitarbeiter zu entlassen. Die Entlassungen, zu denen auch die meisten leitenden Angestellten von Twitter gehörten, haben viele der verbleibenden Mitarbeiter verärgert.

Auf 80-Stunden-Woche einstellen

Musks Änderungen haben auch zu einem Mangel an interner Kommunikation und zu Sorgen über Produktpannen und technische Ausfälle geführt, wie aktuelle und ehemalige Mitarbeiter berichten. Seitdem hat Musk weiterhin Mitarbeiter entlassen, die ihn kritisiert haben, manchmal auch über Twitter.

Der neue Eigentümer hat seit der 44-Milliarden-Dollar-Übernahme im letzten Monat davor gewarnt, dass Twitter vor dem Bankrott stehen könnte, wenn das Unternehmen nicht anfängt, mehr Geld zu verdienen. Er hat seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie mit einer 80-Stunden-Woche und weniger Vergünstigungen im Büro, wie zum Beispiel kostenloses Essen, rechnen müssen, und er hat die Politik des Unternehmens, von zu Hause aus zu arbeiten, bis auf wenige Ausnahmen abgeschafft.

