Der Logistiker macht in den Benelux-Ländern, aber auch global ein gutes Geschäft: der Konzernumsatz stieg zweistellig.

Gütertransport

Dachser Luxemburg mit neuem Rekordumsatz

Der Logistiker macht in den Benelux-Ländern, aber auch global ein gutes Geschäft: der Konzernumsatz stieg zweistellig.

(MeM) – Dachser Luxemburg hat im Jahr 2022 erneut einen Rekordumsatz erzielt. Der Umsatz stieg um 17,1 Prozent auf über 19,6 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen, das in Grevenmacher 64 Mitarbeiter beschäftigt, am Donnerstag mit.

In den Benelux-Ländern steigerte der Logistikdienstleister seinen Umsatz um 13,8 Prozent auf den Rekordwert von 442,4 Millionen Euro. Insgesamt wurden 3,3 Millionen Sendungen abgewickelt. Die Gesamttonnage blieb mit 1,4 Millionen nahezu unverändert.

Zum zweiten Mal in Folge

Für das Geschäftsjahr 2022 berichtet der Gesamtkonzern Dachser von einem Umsatz von 8,1 Milliarden Euro (plus 14,9 Prozent) und damit zum zweiten Mal in Folge eine Steigerung im zweistelligen Bereich.

Frauen in Männerdomäne: „Wir können auch Logistik" Das Transportgewerbe ist nach wie vor eine Männerdomäne. Der Standort von Dachser in Grevenmacher zeichnet sich durch eine Besonderheit aus: Hier geben Frauen „den Ton an".

„Wir sind dabei, in eine neue Liga vorzustoßen“, sagt Burkhard Eling, CEO von Dachser, im Rahmen der Jahrespressekonferenz in München. Das Familienunternehmen ist im See-, Luft- und Straßentransport tätig.

Ein hauptsächlicher Wachstumstreiber im letzten Jahr war das hohe Preisniveau im Markt, ausgelöst durch störungsanfällige Lieferketten und knappe Kapazitäten. „Die Sonderkonjunktur der Logistik ging ab September 2022 in eine deutliche Normalisierung des Geschäfts mit sinkenden Sendungszahlen und Raten über, vor allem in der Luft- und Seefracht“, teilt der Logistiker mit. Über das ganze Jahr transportierte Dachser 81,1 Millionen Sendungen (minus 2,9 Prozent) mit einem nahezu unveränderten Gewicht von 42,8 Millionen Tonnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.