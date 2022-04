Auch Dachser Luxemburg hat einen Rekordumsatz erzielt. Die Niederlassung in Grevenmacher steigerte die Zahl der Sendungen um elf Prozent.

Ausnahmejahr 2021

Dachser erzielt erstmals mehr als sieben Milliarden Umsatz

(mab) - Im Geschäftsjahr 2021 steigerte Dachser seinen konsolidierten Umsatz um 26 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro. Nach dem Lockdown-bedingten Seitenschritt im Vorjahr kehrt der Logistikdienstleister auf seinen Wachstumspfad zurück. Für die positive Jahresbilanz verantwortlich waren die Sendungs- und Tonnagesteigerungen von 6,3 beziehungsweise 7,7 Prozent auf Konzernebene. Hohe Frachtpreise, verursacht durch die Verkehrsträger übergreifende Laderaumknappheit, und beförderten den Umsatzsprung.



Entwicklung in Luxemburg

Auch Dachser Luxemburg hat im Jahr 2021 einen Rekordumsatz erzielt. Der Umsatz stieg um 16,3 Prozent auf 16,7 Millionen Euro. Die Niederlassung in Grevenmacher steigerte die Sendungen um 10,6 Prozent auf 234.800 mit einem Gewicht von 80.800 Tonnen, ein Zuwachs von 11,9 Prozent.

„Dank des großen Engagements und der Flexibilität unserer Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Fahrer konnten wir diese tollen Ergebnisse erzielen“, sagt Aat van der Meer, Managing Director von Dachser Benelux.

Die Niederlassung in Luxemburg, die seit über zehn Jahren in Grevenmacher ansässig ist, hat eine strategische Lage: Sie ist direkt an das Dachser Eurohub in Überherrn angebunden.

In den Benelux-Staaten konnte der Logistikdienstleister seinen Umsatz um 18,1 Prozent auf 388,7 Millionen Euro steigern. Insgesamt wurden 3,4 Millionen Sendungen abgewickelt, 8,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamttonnage stieg um 10,4 Prozent auf 1,4 Millionen. In den Benelux-Staaten arbeiteten 2021 insgesamt 902 Personen bei Dachser.

