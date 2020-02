Cybersicherheit: Die Bedrohungslage für Firmen verändert sich rapide

Hacker greifen zu immer ausgefeilteren Technologien, um sich Zugriff auf fremde IT-Systeme zu verschaffen. Daher versammelten sich in der vergangenen Woche IT-Experten aus aller Welt im israelischen Tel Aviv auf der Fachmesse „Cybertech“, um über die sich schnell verändernde Gefahrenlage zu diskutieren.

Anhand eines Beispiels verdeutlicht einer der Referenten, wie moderne Cyberkriminelle vorgehen: Der persönliche Assistent des Finanzmanagers eines Automobilzulieferers erhält lange nach Feierabend einen Anruf von seinem Chef. Kurz angebunden erklärt dieser seinem Mitarbeiter, dass er noch einige Änderungen an der Präsentation für den nächsten Tag vorgenommen und diese per Mail an ihn verschickt habe.

Der Finanzmanager fordert seinen Assistenten auf, diese ausgedruckt mit zum Meeting zu bringen ...