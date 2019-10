In Luxemburg sind rund 300 Unternehmen und 1 000 Mitarbeiter in der Branche tätig.

Cybersecurity-Industrie wächst kräftig

Nadia DI PILLO

Rund 1 000 Beschäftigte, mehr als 300 Unternehmen, darunter 68 Startups – Die luxemburgische Cybersecurity-Branche boomt. Vor allem seit 2014 hat sich die Industrie positiv entwickelt: 46 Prozent der Unternehmen, deren Kerngeschäft in der Cybersecurity liegt, wurden in den vergangenen fünf Jahren gegründet. Der Privatsektor allein zählt bereits 304 Unternehmen, darunter ICT-Dienstleistungsunternehmen, Kanzleien, Versicherungen und unterschiedliche Serviceprovider. "Das ist gar nicht so schlecht für ein kleines Land wie Luxemburg", betont Pascal Steichen, CEO von Securitymadein.lu bei der Vorstellung des Cybersecurity-Ökosystems in Luxemburg.

Um sich einen besseren Überblick über die Gesamtheit der Akteure der Branche zu verschaffen, hat Luxinnovation zusammen mit der Plattform Securitymadein.lu eine Kartografie ausgearbeitet.

So sieht die neue Kartographie aus. Steve Eastwood

Diese Karte listet alle öffentlichen und privaten Unternehmen, Institutionen und Vereinigungen auf, die in Luxemburg direkt oder indirekt mit der Sicherheit im Internet zu tun haben.

Aus den gestern vorgestellten Daten geht etwa hervor, dass 25 Prozent der 304 Unternehmen sich hauptsächlich mit Cybersecurity beschäftigen. Die Unternehmen zählen im Durchschnitt 13 Mitarbeiter, die Branche insgesamt 932 Angestellte.

Eine weitere Feststellung ist, dass 22 Prozent der Unternehmen Startups sind. Auch der öffentliche Sektor ist im Kontext der Sicherheit im Internet mit einer großen Vielzahl von Akteuren und Projekten präsent. "Bee Secure" etwa umfasst Sensibilisierungsmaßnahmen unter anderem bei Kindern und Jugendlichen. Das Portal Cases.lu hat zur Aufgabe, die Informationssicherheit der Bürger und Verwaltungen zu verbessern. Ziel des Circl ist es, optimalen Schutz für Informations- und Kommunikationssysteme zu bieten, wobei gleichzeitig ein Alarm- und Warnsystem für die Nutzer in Luxemburg gewährleistet wird.

"Cybersecurity ist inzwischen ein wichtiger Kriterium für die Förderung des Luxemburger Standortes geworden", meint Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Eine hohe Cybersicherheit wird so zum Wettbewerbsvorteil. "Im digitalen Zeitalter ist Cybersecurity ein Teil der Wirtschaftspolitik".