Cybersécurité: le Luxembourg bien placé

Aude FORESTIER En matière d'engagement pour la cybersécurité, le Luxembourg se trouve à la 11e place mondiale, selon une agence des Nations unies.

L'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence spécialisée des Nations unies pour les technologies de l'information et de la communication, a publié ce mardi son indice mondial de la cybersécurité pour 2018 (GCI). Il s'agit de la principale référence internationale publique pour mesurer l'engagement de pays membres de l'ONU pour la cybersécurité. Il a placé le Luxembourg à la 11e place sur les 175 pays évalués dans le cadre de son indice.



Le pays figure en 7e position dans la région «Europe» sur 46 pays évalués.



L’édition 2018, qui vient d’être publiée, a examiné notamment le cadre légal, technique et organisationnel dans les pays examinés, ainsi que leurs dispositifs en matière de renforcement des capacités et leurs mesures de coopération avec d’autres pays



Une progression méritée



En 2017, lors de la précédente édition de l'indice, le Grand-Duché occupait le 36e rang mondial et le 20e au niveau européen. Dans le communiqué diffusé ce mardi par le gouvernement, il est écrit que le Premier ministre, ministre des Communications et des Médias avait noté que « la progression enregistrée depuis le dernier rapport témoigne des efforts réalisés dans le domaine de la cybersécurité par l‘ensemble des acteurs publics et privés au Luxembourg».



La plateforme MISP (Malware Information Sharing Platform) du CIRCL luxembourgeois, utilisée par d’autres CSIRTs (Computer security incident response teams) de par le monde, les activités de coopération des différents CERT au Luxembourg, ainsi qu’en matière de recherche (SnT) ou de sensibilisation des jeunes (BEE-SECURE) ont également été mises en exergue dans la partie narrative du rapport afin de « servir comme exemples positifs pour d’autres pays».