Cyberkriminalität

Bankenverband ABBL warnt vor Phishing-Angriffen in Luxemburg

Thomas KLEIN

Der Bankenverband ABBL weist am Montag in einer Pressemitteilung auf eine deutliche Zunahme von Phishing-Angriffen in Luxemburg in den letzten Wochen hin. Diese Angriffe erfolgten hauptsächlich per Telefon, aber auch per E-Mail. Dabei versucht der Angreifer, an die Zugangsdaten zum E-Banking oder an Kreditkartendaten des Opfers zu gelangen, so das Schreiben.

Das Opfer erhalte beispielsweise einen „Microsoft-Support-Anruf” von jemandem, der sich als Mitarbeiter des Supportdienstes ausgibt. Dieser setzt das Opfer unter Druck, indem er behauptet, dass auf dessen PC ein Virus entdeckt wurde oder dass er eine anfällige Softwareversion verwendet.

„Dann bieten sie direkte Hilfe per Fernzugriff an, zum Beispiel mit „TeamViewer“ , um den Bildschirm zu übernehmen. Nach einigen Minuten behauptet der Hacker, das Problem sei behoben, und fordert das Opfer auf, für den Service zu bezahlen. Sie werden aufgefordert, eine elektronische Überweisung von fünf bis zehn Euro auf ein ausländisches Bankkonto zu tätigen”, so der Bankenverband.

Nach der Überweisung werde der Bildschirm des Opfers schwarz. Der Hacker nutzt die offene E-Banking-Sitzung, um betrügerische Überweisungen vorzunehmen. Die zweite Variante ist eine „dringende“ E-Mail, in der es heißt, dass das Abonnement für Netflix, Amazon Prime usw. abgelehnt wurde und der Nutzer seine Zahlungsdaten aktualisieren müsse.

Der Verband rät den Nutzern, besonders wachsam zu sein, wenn sensible Informationen von ihnen verlangt (zum Beispiel das Passwort des Online-Bankkontos) werden.

