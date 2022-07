Ein Krisenstab befasste sich am Wochenende mit dem Vorfall.

Cyberattacke auf Creos und Enovos

Ein Krisenstab befasste sich am Wochenende mit dem Vorfall.

(TJ) - Creos und Enovos wurden in der Nacht vom Freitag auf Samstag Opfer einer Cyberattacke. Das teilt die Muttergesellschaft Encevo in einem Schreiben mit. Die Lieferungen seien zu keinem Moment von dem Vorfall berührt gewesen und auch der Pannendienst läuft normal. Lediglich die Internetportale von Creos (Netzbetreiber) und Enovos (Energielieferant) seien gestört worden, man arbeite aber mit Hochdruck an der Behebung der Panne. Bereits am Wochenende hatte ein Krisenstab sich mit der Attacke und ihren Folgen befasst. Wer die Urheber sind, ist Gegenstand einer Untersuchung.

