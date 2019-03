Cyberangriff auf Alu-Konzern Norsk Hydro

Der norwegische Konzern Norsk Hydro ist Montagnacht Opfer eines Cyberangriffs geworden. Betroffen ist auch die Luxemburger Anlage bei Clerf, wo die Produktion zwischenzeitlich ruhte.

Das Ausmaß und die Urheber sind noch unbekannt: Fest steht, dass der norwegische Konzern Norsk Hydro Opfer eines Cyberangriffs geworden ist. Die Lage sei "sehr ernst". Betroffen ist auch die Luxemburger Anlage bei Clerf, wo die Produktion am Dienstagmorgen für zwei Stunden unterbrochen werden musste.

(dpa/sop) - Einer der größten Aluminiumhersteller der Welt, der norwegische Konzern Norsk Hydro, ist am Montag gegen Mitternacht nach eigenen Angaben von Hackern angegriffen worden.

Wie der Konzern am Dienstag in Oslo mitteilte, sind die IT-Systeme in den meisten Geschäftsfeldern betroffen. Die Situation sei demnach „sehr ernst".

Norsk Hydro ist in 50 Ländern aktiv - auch in Luxemburg mit Hydro Aluminium Clerf, wo 54 Mitarbeiter beschäftigt sind ...