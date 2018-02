Der Luxemburger Strom- und Gasnetzbetreiber Creos Luxembourg S.A. legt am Mittwoch den Grundstein für den Firmensitz und das neue Betriebszentrum in Luxemburg-Merl.

Creos legt Grundstein für neuen Sitz

Der Luxemburger Strom- und Gasnetzbetreiber Creos Luxembourg S.A. legt am Mittwoch den Grundstein für den Firmensitz und das neue Betriebszentrum in Luxemburg-Merl.

Der bisherige Creos-Firmensitz befindet sich in Strassen. Das heutige Betriebszentrum für die Hauptstadt, Strassen und Hesperingen ist in der Rue de Bouillon in Hollerich. Künftig werden beide Standorte in Merl auf einem Gelände zwischen der Rue Nicolas Bové und der Rue de Strassen zusammengeführt (siehe Karte unten "Go for Bové").



Das Creos-Gebäude in Strassen wurde bereits verkauft. Das Gelände in Hollerich wird Teil des städtebaulichen Entwicklungsprojekts Porte de Hollerich.



Am Mittwochnachmittag fand nun die offizielle Grundsteinlegung für die neuen Creos-Gebäude in Merl statt. Dabei wird es sich um ein dreistöckiges Verwaltungsgebäude mit 15300 Quadratmeter Fläche handeln sowie ein Betriebszentrum mit Werkstatt (4100 Quadratmeter) und einen überdachten Parkplatz mit 9200 Quadratmeter Fläche.



Die Gesamtkosten sollen sich auf 70 Millionen Euro belaufen. Die Fertigstellung ist im Jahr 2020 geplant. Laut Creos-Präsident Mario Grotz sollen einmal über 300 Creos-Mitarbeiter dort tätig sein.



10 Am Mittwoch fand die Grundsteinlegung für den neuen Sitz und das neue Betriebszentrum der Creos Luxembourg S.A. statt. Foto: Chris Karaba

um weitere Bilder zu sehen. Am Mittwoch fand die Grundsteinlegung für den neuen Sitz und das neue Betriebszentrum der Creos Luxembourg S.A. statt. Foto: Chris Karaba Mit der Kelle in der Hand v.l.n.r.: Wirtschaftsminister Etienne Schneider, Creos-CEO Claude Seywert, Creos-Präsident Mario Grotz, Architekt Jos. Dell. Foto: Chris Karaba Das zu bebauende Creos-Areal befindet sich in Merl. Foto: Andreas Adam Das Gelände grenzt sowohl an die Rue Nicolas Bové als auch an die Rue de Strassen. Foto: Andreas Adam In der Vergangenheit wurde das Areal durch einen Reitstall genutzt. Foto: Andreas Adam Die Creos Luxembourg S.A. hat das Grundstück von der Stadt Luxemburg gekauft. Foto: Andreas Adam Die Baukosten für den neuen Creos-Sitz und das Betriebszentrum sollen sich auf rund 70 Millionen Euro belaufen. Foto: Andreas Adam Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für das Jahr 2020 geplant. Foto: Andreas Adam So wird der Verwaltungsteil einmal aussehen. Grafik: M3 Architectes So wird das Betriebszentrum gestaltet. Grafik: M3 Architectes