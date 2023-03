Die Nachricht beruhigt, nachdem Sorgen über die finanzielle Gesundheit des Instituts am Mittwoch die globalen Märkte erschütterten.

Nach Stützung durch die Schweizerische Nationalbank

Credit Suisse - Aktie steigt wieder

Die Nachricht beruhigt, nachdem Sorgen über die finanzielle Gesundheit des Instituts am Mittwoch die globalen Märkte erschütterten.

(Bloomberg) – Die Aktien der Credit Suisse stiegen im Frühhandel am Donnerstag so stark wie noch nie, nachdem die Bank von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) mit bis zu 50 Milliarden Franken Liquidität gestützt wurde. Zusammen mit dem Rückkauf eigener Anleihen sollte die Maßnahme helfen, eine Vertrauenskrise einzudämmen, die das globale Finanzsystem erschüttert hat.



Die in Bedrängnis geratene Bank wird Kredite von der SNB erhalten, wie sie in der Nacht zum Donnerstag mitgeteilt hat. Zudem kauft sie Schuldtitel im Volumen von bis zu drei Milliarden Franken zurück. Der saudische Hauptaktionär, der gestern die akute Krise mit ausgelöst hatte, erklärte heute, dass bei der Bank „alles in Ordnung“ sei.

Die nächtliche Erklärung der Bank kam nach einem chaotischen Handelstag, an dem Sorgen über die finanzielle Gesundheit der Credit Suisse die globalen Märkte erschütterten und Aufsichtsbehörden in Europa und den USA alarmierten. Einige Banken hatten begonnen, ihr Engagement mit den Schweizern zu überdenken.

In so großem Umfang wie nun mussten die Finanzen der Credit Suisse noch nie gestützt werden. Seit der Finanzkrise 2008 gab es noch nie so umfangreiche Hilfsmaßnahmen für eine große Schweizer Bank. Die Aktie stieg in Zürich um bis zu 40 Prozent und überstieg die 2-Franken-Marke wieder deutlich.

Die Aktien der Bank waren am Mittwoch im Zürcher Handel um bis zu 31 Prozent eingebrochen, nachdem der Präsident des Großaktionärs Saudi National Bank weitere Kapitalspritzen für die Credit Suisse ausgeschlossen hatte. Die Anleihen der Bank fielen auf Niveaus, die auf eine tiefe finanzielle Notlage hindeuten. Die Vertrauenskrise in Bezug auf das skandalgeschüttelte Kreditinstitut führte zu einem globalen Ausverkauf von Bankaktien.





