Covid-19: Mitarbeiter von Luxemburger Schlachthof positiv getestet

Mara BILO In einem Schlachthof in Luxemburg wurden insgesamt fünf Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Das geht aus eine Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten) hervor.

Die Nachricht macht seit Tagen Schlagzeilen: Beim deutschen Schlachtbetrieb Tönnies ist es zu Hunderten Corona-Fällen gekommen. Doch auch in Luxemburg wurden bereits Fälle in Schlachthöfen gemeldet, wie aus einer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten) hervorgeht. In einem Schlachthof wurden fünf Mitarbeiter, die in der Verwaltung der Firma arbeiten, positiv auf Covid-19 getestet.

In den zwei Schlachthöfen in Wecker und in Ettelbrück werden die Mitarbeiter nicht systematisch auf das Virus getestet, heißt es in der gemeinsamen Antwort der Minister Romain Schneider, Dan Kersch und Paulette Lenert (alle drei LSAP). "Das Virus verbreitet sich hauptsächlich von Mensch zu Mensch." Nach dem aktuellen Stand der Forschung sei eine Übertragung durch kontaminierte Lebensmittel über den Verdauungstrakt auszuschließen, so das Schreiben.

Darüber hinaus weisen die Minister darauf hin, dass die Hygienemaßnahmen im Lebensmittelbereich bereits sehr streng sind. Goergen wollte von der Regierung wissen, ob weitere präventive Maßnahmen bei frischen Lebensmitteln mit Hinblick auf die Corona-Krise getroffen worden sind. "In Schlachthöfen ist das Tragen von Masken seit Beginn der Krise obligatorisch und es wurde auf das Einhalten von den Hygieneregeln, wie beispielsweise das Waschen und das Desinfizieren von Händen, Material und Geräte, geachtet."

