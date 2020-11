Jérôme Grandidier, Präsident der Fédération luxembourgeoise des startups (FLSU) und Präsident von Luxfactory, ist tot. Er starb im Alter von 50 Jahren mit einer Covid-Infektion.

Covid-19: Jérôme Grandidier ist gestorben

Jérôme Grandidier, Präsident der Fédération luxembourgeoise des startups (FLSU) und Präsident von Luxfactory, ist tot. Er starb im Alter von 50 Jahren mit einer Covid-Infektion.

Wie das Magazin paperjam schreibt, war der 50-jährige Manager an Covid erkrankt. Die Familie des Unternehmers bestätigte die Nachricht in den sozialen Medien. „Jérôme hat während fünf Wochen alles getan, das Virus zu bekämpfen“, so seine Familie in einem Beitrag auf Facebook. Letztendlich verlor der Familienvater den Kampf jedoch - er ist am Sonntag im Hôpital Kirchberg gestorben.

Jérôme Grandidier leitete die Beratungsfirma Luxfactory, die auf Übergangsmanagement und digitale Transformation spezialisiert ist. Das Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeiter und organisiert jedes Jahr die Beteiligung der Luxemburger Firmen an der großen Technologiemesse „International Consumer Electronics Show“ (CES) in Las Vegas.

Jérôme Grandidier hat auch das luxemburgische Startup MY Sardines, das auf Kryptowährung fokussiert ist.



