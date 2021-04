Wer beim Arbeiten nicht ins Homeoffice zurückziehen kann, ist in den meisten Fällen einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt.

Covid-19 als besonderes Berufsrisiko

(SC) - Während sich viele Tätigkeiten ohne weiteres auch aus dem Homeoffice verrichten lassen, sind etwa Polizisten oder Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit einer größeren Ansteckungsgefahr ausgesetzt - sie sind auf ihren Einsätzen im ständigen Kontakt mit anderen Menschen. Gerade für Menschen in diesen Berufssparten ist es daher wichtig, gegen dieses Berufsrisiko über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert zu sein.

In seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des Adr-Abgeordneten Fred Keup klärt der Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider (LSAP), über die Einstufung des Virus im beruflichen Zusammenhang auf.

In der Liste der Berufskrankheiten wird das Corona-Virus nicht gesondert aufgeführt, sondern fällt in die Kategorie 3101, die auch für alle anderen ansteckenden Krankheiten beruflicher Herkunft gilt. Die Nummer 3101 kann von jedem Versicherten angeführt werden, der wegen seiner beruflichen Tätigkeit einem „besonders hohen Infektionsrisiko“ ausgesetzt ist, so Schneider.

Dabei spielt es prinzipiell keine Rolle, ob die Infektion im Rahmen einer hauptberuflichen oder freiwilligen Arbeit stattgefunden hat. Jeder Fall werde allerdings einzeln überprüft - nicht für jeden Arbeitnehmer aus der gleichen Berufssparte besteht auch das gleiche Infektionsrisiko, erklärt der Minister.

Speziell auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute bezogen erklärte Schneider, dass zwei Polizisten nach einem Kontakt mit einer infizierten Person eine entsprechende Erklärung an die Association d’assurance accident (AAA) weitergegeben hätten. Aus einem „Mangel an Antworten“ der Betroffenen hätten die beiden Fälle allerdings ad acta gelegt werden müssen. Die vorliegenden Angaben hätten nicht für weiterführende Untersuchungen gereicht, sodass ein berufsbedingt höheres Risiko nicht nachgewiesen werden konnte.

Auch ein Mitarbeiter der Feuerwehr habe nach Kontakt zu einem Infizierten eine Anfrage an die Association d’assurance accident geschickt. Diese Akte sei derzeit noch in Bearbeitung, so Schneider.

