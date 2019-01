Coup de fret sur le climat

L'Union européenne favorise le transfert modal de la route vers le rail – les résultats sont mitigés

Yves Kengen (Bruxelles) - Réchauffement climatique faisant loi, l’on pourrait s’attendre à voir la part du rail augmenter dans le mix multimodal. Or, les opérateurs de fret ferroviaire ont de grosses difficultés à gagner des parts de marché face au camion – qui reste aussi leur complément indispensable pour parcourir ce qu’on appelle «the last mil » – les derniers kilomètres de la livraison au destinataire final.



Malgré les embouteillages, la route resterait plus rapide et plus rentable que le rail ...