Cosmolux baut in Echternach aus

Der Kosmetikhersteller investiert 65 Millionen Euro in den Standort Luxemburg und will die Mitarbeiterzahl kräftig erhöhen.

(MeM) - Von Echternach aus exportiert Cosmolux Kosmetikprodukte an große Einzelhandelsketten, die jeder kennt. Das Unternehmen stellt nahezu alle Produkte aus den Bereichen Parfum, Gesichts- und Körperpflege, Haarpflege, Mund- und Zahnpflege her und entwickelt, produziert und vermarktet seit 2001 im Industriegebiet Echternach.

Die Besucher lassen sich die Produktion erklären. Foto: SIP

Bis 2030 will Cosmolux nun mit einem Investitions- und Finanzierungsvolumen von rund 65 Millionen Euro weiterwachsen. Das gab das Unternehmen am Mittwoch anlässlich einer Betriebsbesichtigung von Erbgroßherzog Guillaume und Wirtschaftsminister Franz Fayot bekannt.

In Echternach soll auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ausgebaut werden. Foto: SIP

Die Investition ist für umweltfreundliche Produktion und einer Kapazitätserweiterung der Abfüllung vorgesehen, so das Unternehmen. Dazu gehöre die Erweiterung des Abfüllportfolios um einen Tubenbereich, der Ausbau der Packmittelproduktion durch eine Flaschenproduktion sowie der Neubau eines vollautomatischen Hochregallagers. Auch der Forschungs- und Entwicklungsbereich wird ausgebaut. „Bis zum Jahr 2030 sollen somit am Standort Echternach 270 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden“, teilt Cosmolux mit. Cosmolux und die Schwesterfirma International Can haben in Luxemburg zusammen 330 Mitarbeiter.

