Die Corona-Pandemie hat auch dramatische Folgen für die Luxemburger Modebranche.

Corona: Wie die Modebranche in Luxemburg leidet

Nadia DI PILLO

Die Corona-Krise trifft auch die Modebranche hart. Selbst nach der Öffnung der Läden kaufen die Kunden deutlich weniger Kleidung und Schuhe. „Die ersten beiden Wochen sind noch einigermaßen gut gelaufen, wir hatten mehr Verkäufe als im vergangenen Jahr. Dann ging es aber schnell wieder abwärts, die Verkaufszahlen rutschen derzeit in den Keller, wir verlieren jeden Tag Geld“, klagt Jean-Claude Sedej, Geschäftsleiter von „Schuh Marke“ in Foetz. „Die verlorenen Verkäufe im März, April und Mai werden wir dieses Jahr nicht mehr zurückgewinnen. In den zweieinhalb Monaten Schließungen haben wir rund 800 000 Euro verloren“, sagt der Geschäftsmann, der für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit beantragt hat.

Foto: Guy Jallay

Und auch die Zukunft sieht offenbar nicht rosig aus. „Die eigentliche Krise kommt erst noch.“ Denn: „Die Regierung und die Banken haben den Unternehmen Zeit verschafft, etwa mit der Aussetzung der Kreditzahlungen. Aber im September müssen alle fälligen Rechnungen und Kredite wieder berücksichtigt werden. Wie sollen diese denn bezahlt werden, wenn die Einnahmen weggebrochen sind?“



Jahrelang gehörte es zum Geschäftsmodell vieler Modeunternehmen, immer mehr Kollektionen auf den Markt zu bringen, um immer mehr zu verkaufen. Jetzt in der Krise wird die Massenproduktion zum Problem. Viele Geschäfte bleiben somit größtenteils auf ihrer Ware sitzen. „Normalerweise greifen die Kunden im April oder Mai bereits zur Sommerkollektion. Durch die Schließung unseres Geschäfts konnte die Ware nicht über die Ladentheke gehen. Und auch nach der Wiedereröffnung ist die Kauflust der Kunden angesichts der Folgen der Corona-Pandemie sehr gering“, sagt der Geschäftsführer verbittert. Und fügt hinzu: „Ich gehe davon aus, dass 80 Prozent unserer diesjährigen Sommerkollektion auch nächstes Jahr wieder aufgelegt wird.“

Branche erlebt Strukturwandel

Ähnlich wie in der Mode durchlebt der Bereich Schuhe derzeit einen tiefgreifenden Strukturwandel. Immer weniger Menschen gehen ins klassische Fachgeschäft, die bestellen ihre Schuhe lieber vom Sofa aus im Internet. Hinzu kommt, dass die Ware Leder knapp ist, so dass Schuhe deutlich teurer geworden sind. „Das wird in Zukunft auch nicht besser werden“, meint Jean-Claude Sedej. „Viele Unternehmen in Frankreich etwa haben wieder angefangen, ihre Schuhe lokal zu produzieren. Dann werden die Produkte allerdings künftig auch etwas teurer sein.“

Von einer Normalisierung in der Modebranche nach dem durch Corona-bedingten Neustart will auch Marc Muller, Geschäftsführer der Maroquinerie du Passage und nebenbei Präsident des Modeverbands Femo, noch nicht sprechen. Der Geschäftsführer bewertet die Situation in seinen vier Geschäften unterschiedlich: „In Ettelbrück läuft das Geschäft wieder einigermaßen, in der Belle-Etoile wird es langsam besser, auch wenn wir das Vorkrisenniveau nicht erreichen, in Luxemburg-Stadt bleibt es schwierig und im Einkaufszentrum Auchan Kirchberg erfahren wir eine regelrechte Katastrophe“, beschreibt er die Situation. „Überall, wo die nahe gelegenen Bürogebäude noch leer stehen und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, ist die Lage sehr besorgniserregend. Wenn sich die Situation dort nicht drastisch verbessert, wissen wir nicht, ob wir diese Läden behalten sollen.“

Für den Geschäftsführer ist die Sache klar: „Wir können so viele Staatshilfen wie noch nie bekommen, solange die Menschen nicht den Weg zurück in die Geschäfte finden, bleibt die Lage sehr ernst.“ Wegen der Angst vor dem Coronavirus wagen sich viele Einwohner nicht in die Geschäfte und Einkaufszentren. „Hinzu kommt, dass die Menschen nicht verreisen und demnach auch keine Koffer oder Reisetaschen kaufen. Dies trägt aber zu 20 bis 30 Prozent zu unserem Umsatz bei.“

Trotz Corona-Krise optimistisch

Fast unberührt von der Pandemie zeigt sich hingegen die Inhaberin des Geschäfts „JBC“ in Belval. „Sicherlich müssen auch wir die anfängliche Schließung der Geschäfte verkraften. Seit die Läden aber wieder öffnen dürfen, läuft es bei uns umsatztechnisch sehr zufriedenstellend“, sagt sie. Und ergänzt: „Ich muss aber auch zugeben, dass die Menschen deutlich weniger als vor der Corona-Krise kaufen. Es könnte sich herausstellen, dass sich das Kaufverhalten ändert“, sagt die Managerin. „Die Frage: Brauche ich das alles überhaupt? wird häufiger gestellt als bisher. Unsere Kunden kaufen nur das Notwendigste. Spontan- oder Impulskäufe finden eher seltener statt.“

Im Traditionshaus Jager-Oberlinkels in Ettelbrück blickt Inhaber Marc Jager auch recht optimistisch drein. „Ich muss sagen, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Umsätze deutlich höher sind“, sagt er. Und ergänzt: „Wir haben derzeit einen Standortvorteil: Wir befinden uns in einer Fußgängerzone. Die Leute fahren aufgrund des Virus ungern in die Großstädte oder in große Einkaufszentren, in denen das Abstand halten und die Corona-Maskenpflicht bei den Käuferströmen nicht so einfach oder bequem ist.“

Das Modegeschäft sieht daher keinen größeren Grund zur Klage. „Zudem haben wir auch viel Werbung rundum ,Kauft lokal‘ gemacht, wir machen die Einwohner auf die lokalen Geschäfte aufmerksam. Diese Aktion kommt sehr gut an, es gibt eine hohe Akzeptanz.“ Er wagt einen Blick nach vorn. „Ich bin Optimist und wenn dieser Trend so anhält, werden wir bis zum Ende des Jahres den Umsatz nachholen können.“

