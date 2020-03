In Italien steht das öffentliche Leben wegen der Corona-Krise weitgehend still. Betroffen ist auch der Flugverkehr. Die irische Billig-Airline Ryanair streicht Italien nun komplett aus dem Programm.

Corona-Virus: Ryanair stoppt alle Flüge nach Italien

(AFP/dpa/jt) - Die Fluggesellschaft Ryanair will vorerst keine italienischen Flugziele mehr bedienen. Grund ist die Ausbreitung des Corona-Virus. Ab Mittwoch, 11. März, wird Ryanair keine Inlandsflüge in Italien mehr durchführen. Ab Freitag, 13. März, stellt Ryanair dann seinen gesamten Flugbetrieb in Italien ein.

Die Flugsperre nach Italien gilt bis 8. April, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die betroffenen Fluggäste seien per E-Mail informiert worden. Auch Ryanair-Flüge von Luxemburg nach Bergamo dürften von der Maßnahme betroffen sein. Bereits am Montag hatte die irische Billig-Airline die Flugpläne von und nach Italien stark gekürzt.

Coronakrise: Österreich lässt keine Italiener mehr einreisen Österreich schränkt angesichts der Verschärfung der Coronakrise die Einreise ein. Die Durchreise für Touristen soll unter bestimmten Bedingungen möglich bleiben. Größere Veranstaltungen werden verboten.

Auch andere Airlines wie Luxair, Lufthansa und British Airways ergreifen Maßnahmen als Reaktion auf die Corona-Krise. British Airways hat am Dienstag alle Flüge von und nach Italien gestrichen. Die Maßnahme gelte vorerst nur für einen Tag, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft mitteilte. Ob auch in den kommenden Tagen und Wochen Verbindungen gestrichen werden, konnte sie zunächst nicht sagen. Die Lufthansa hatte bereits am Freitag angekündigt, den internationalen Flugplan stark zurückzufahren. Der Dax-Konzern berichtete von drastischen Buchungsrückgängen und zahlreichen Flugstornierungen infolge der Corona-Epidemie.

Die Regierung in Rom hatte am Montag das gesamte Land zur Sperrzone erklärt. Das öffentliche Leben in Italien steht derzeit praktisch still. Premier Giuseppe Conte riet den 60 Millionen Italienern dringend, zu Hause zu bleiben und Reisen auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Schulen, Museen und andere öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. Mittlerweile haben sich fast 10.000 Menschen in Italien mit dem Erreger angesteckt, mehr als 460 sind gestorben. In der Region Lombardei und 14 anderen Provinzen besteht ein besonders hohes Risiko einer Infektion.