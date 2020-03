Die Luxemburger Regierung wird die Firmen unterstützen, die dazu gezwungen sein könnten, einen Teil ihrer Aktivität einzustellen und dadurch ihre Mitarbeiter ganz oder teilweise nicht mehr beschäftigen können.

Wirtschaft 1

Corona-Virus: Regierung kommt Unternehmen entgegen

Mara BILO Die Luxemburger Regierung wird die Firmen unterstützen, die dazu gezwungen sein könnten, einen Teil ihrer Aktivität einzustellen und dadurch ihre Mitarbeiter ganz oder teilweise nicht mehr beschäftigen können.

Für Unternehmen, die die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus zu spüren bekommen, gibt es Rückenwind: Die Luxemburger Regierung wird die Firmen unterstützen, die dazu gezwungen sein könnten, einen Teil ihrer Aktivität einzustellen und dadurch ihre Mitarbeiter ganz oder teilweise nicht mehr beschäftigen können. Das teilten am Donnerstag das Wirtschafts- und das Arbeitsministerium mit.

So können betroffene Firmen Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter in Anspruch nehmen. Das Luxemburger Arbeitsgesetz sieht ohnehin vor, dass Firmen unter bestimmten Bedingungen Kurzarbeitgelder beantragen können. Die Maßnahmen gelten für Mitarbeiter, die nicht mehr oder nur teilweise beschäftigt werden können. Das könnte beispielsweise bei Unternehmen vorkommen, die auf Lieferanten aus China angewiesen sind, oder bei Firmen, die durch die Abwesenheit eines Teiles ihrer Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne nicht mehr den normalen Betrieb gewährleisten können. Die Kurzarbeitmaßnahmen „gelten im Prinzip für alle Wirtschaftsbereiche, wenn die Ursachen in direktem Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen“, heißt es von der Regierung.

Wegen Corona-Virus: Luxair-Fluggäste lassen Tickets verfallen Die Airlines spüren die Folgen des Corona-Virus - viele Fluggäste treten ihre Reise nicht an. Das betrifft auch Luxair-Kunden.

Sollten die Unternehmen von den Maßnahmen Gebrauch machen, würde der Arbeitsfonds 80 Prozent des Gehaltes der betroffenen Mitarbeiter übernehmen – und zwar bis zu einem Höchstbetrag von 250 Prozent des sozialen Mindestlohns für einen ungelernten Arbeitnehmer und für maximal 1.022 Stunden pro Arbeitnehmer pro Jahr. Während dieser Zeit sind Mitarbeiter im Übrigen vor Entlassungen geschützt.

Die Luxemburger Regierung will zum Thema Corona-Virus weiter aufklären: Auf der speziell eingerichteten Seite der Regierung sind seit Donnerstag Empfehlungen an Unternehmen zu lesen – und zwar darüber, wie sie mit dem Corona-Virus umgehen sollen. Diese Empfehlungen und allgemeine Informationen über den Corona-Virus gibt es weiterhin auf der Website: www.gouvernement.lu/coronavirus.