Corona-Virus: Luxair dünnt Flugplan aus

Buchungsrückgänge, Flugstornierungen - wie viele andere Fluggesellschaften muss auch die nationale Airline mit den Folgen des Corona-Virus kämpfen. Am heutigen Montag fallen vier Luxair-Verbindungen aus.

Viele Airlines haben ihr Flugangebot wegen des derzeit grassierenden Corona-Virus reduziert: Nun muss auch Luxair ihren Flugplan ändern, wie ein Sprecher der nationalen Fluggesellschaft bestätigt. So fallen am heutigen Montag drei Luxair-Verbindungen zwischen Luxemburg und Milan-Malpensa aus, nur eine bleibt noch aufrechterhalten. Dazu wurde eine Luxair-Verbindung zwischen dem Flughafen Findel und Genf gestrichen.

Der Grund dafür ist die sinkende Nachfrage. Am Wochenende hatte die Regierung in Italien einen großen Teil des Nordens zur Sperrzone erklärt. Damit stehen insgesamt 16 Millionen Menschen unter Hausarrest.

Dennoch heißt das nicht, dass die Flughäfen in Norditalien außer Betrieb sind, wie Luxair-Sprecher Joe Schroeder klarstellt. Damit bieten auch weiterhin sowohl die Luxair, als auch Easyjet und Ryanair eine Verbindung von Luxemburg nach Mailand.

Die Airlines spüren die Folgen des Corona-Virus - viele Fluggäste treten ihre Reise nicht an. Das betrifft auch Luxair-Kunden.

Auf der Website der nationalen Fluggesellschaft ist abzulesen, dass am morgigen Dienstag insgesamt sechs Flugverbindungen gestrichen wurden - zwei Flüge nach London City, zwei Flüge nach Mailand-Malpensa und jeweils ein Flug nach Venedig und nach Genf.

Luxair ist bei weitem nicht die einzige Fluggesellschaft, die ihren Flugplan ausdünnen muss. Vor Kurzem hatte der Lufthansa-Konzern bekannt gegeben, dass die Flugkapazität um bis zu 50 Prozent in den kommenden Wochen reduziert wird.

Die Zahl der Corona-Virus-Infizierten in Luxemburg ist auf fünf angestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilt, handelt es sich um einen Patienten, der von einem Aufenthalt im Elsass zurückkam.

Am heutigen Montag wurden insgesamt elf Verbindungen am Flughafen Findel abgesagt - neben den vier Luxair-Verbindungen auch zwei Lufthansa-Verbindungen nach Frankfurt, eine Lufthansa-Verbindung nach München, zwei Alitalia-Verbindungen nach Milan und zwei Swiss-Verbindungen nach Zürich.



Luxair bietet Flüge in mehr als 15 Städte Italiens an, darunter auch in Norditalien. Wegen des Corona-Virus hat die Airline den Fluggästen, die bis zum 31. März eine Reise nach Mailand oder Venedig geplant hatten, angeboten, die Reise kostenfrei zu stornieren.