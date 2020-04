Corona-Virus: Landwirte und Großhändler rücken näher zusammen

Geschlossene gastronomische Betriebe stellen Landwirte und Großhändler wie La Provençale vor großen Herausforderungen. Denn bald könnten Landwirte vor ihren erntereifen Feldern stehen - und sich fragen: wohin mit der Ware?

Landwirt Tom Jungblut, der in Contern auf insgesamt 16 Hektar Fläche wirtschaftet, ist in Sorge: Neben vielen anderen Kulturen baut er auch Salat an, der in den kommenden zwei, drei Wochen erntereif sein wird. Die Frage, die den Landwirt beschäftigt: Wohin mit der Ware? Denn die angepflanzten Salatsorten namens „Lolo Rosso“ und „Lollo Verde“ werden vorzugsweise von Restaurantküchen verarbeitet. Doch wegen des Corona-Virus sind gastronomische Betriebe derzeit geschlossen.

„Wir machen uns ernste Gedanken darüber, was mit dem Salat passieren wird“, gesteht der 28 Jahre alte Landwirt ...