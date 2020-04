Corona-Virus: Im Luxemburger Homeoffice wird getrunken

Gaststätten und Restaurants sind zu, getrunken wird trotzdem – auch im Luxemburger Homeoffice. Aber die Alkoholindustrie profitiert nicht davon.

Homeoffice, Quasi-Quarantäne, Langeweile: In einer Krisensituation greifen viele zum Alkohol. Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder forscht zu Alkoholkonsum (siehe Interview unten) in der Arbeitswelt. Dass in Wirtschaftskrisen der Alkoholkonsum steigt, hat er an zahlreichen Beispielen belegt. In Russland etwa lässt sich die Verbindung zwischen Wirtschaft, Politik und Wodka besonders gut erkennen. Sinkt die Wirtschaftsleistung, nimmt der Konsum zu.

Auch bei den internationalen Reaktionen auf die Corona-Pandemie zeigen sich jetzt Veränderungen in der Drogenpolitik ...