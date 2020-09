Die Corona-Pandemie hat zu billigeren Flügen in Luxemburg geführt.

Corona-Pandemie macht Flüge billiger

Thomas KLEIN Die Corona-Pandemie hat zu billigeren Flügen in Luxemburg geführt.

Die Corona-Pandemie hat zu billigeren Flügen in Luxemburg geführt. Zu diesem Ergebnis kommt die Statistikbehörde Statec in ihrem „Conjonctore Flash“. Demnach lagen die Ticketpreise im Großherzogtum im August zehn Prozent unter den denen vom Vorjahr. In der Eurozone insgesamt waren sie sogar 14 Prozent niedriger als zum gleichen Zeitpunkt 2019.

Die Preise für Pauschalreisen inklusive der Unterkunft zogen hingegen im Großherzogtum um vier Prozent an, während sie sich im Durchschnitt des Euroraums um 3,1 Prozent verbilligten. Besonders in den Touristenhochburgen fielen die Tarife in den Keller, meldet der Statec.

Die Fluggesellschaften sagen sich zu den Preisreduktionen gezwungen, um die Flugzeuge trotz der Angst vor Ansteckung zumindest teilweise zu füllen. Daneben spielten die geringeren Kosten für Kerosin sicherlich eine Rolle.

