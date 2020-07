Wellness und Schutzmaßnahmen passen nicht gut zusammen. Hinzu kommt der Trend zum "Do it yourself". Friseure und Beauty Salons kämpfen ums Überleben.

Corona-Krise: Waschen, schneiden, desinfizieren

Von Marlene Brey und Mara Bilo Waschen, schneiden, föhnen – das war einmal. Im Friseursalon „ByTun“ in Esch/Alzette herrscht normalerweise Hochbetrieb. Dann kam Corona. Im Lockdown durften zwei Monate lang keine Kunden ins Geschäft kommen und damit kam auch kein Geld in die Kasse. Nach der Zwangspause gab es Hoffnung ...