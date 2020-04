Die Unterstützung für Kleinbetriebe in der aktuellen Wirtschaftskrise wurde zuletzt als unzureichend kritisiert. Jetzt weitet die Regierung die Liquiditätshilfen für kleinere Unternehmen aus.

Corona-Krise: Regierung passt Rettungspaket an

Thomas KLEIN Die Unterstützung für Kleinbetriebe in der aktuellen Wirtschaftskrise wurde zuletzt als unzureichend kritisiert. Jetzt weitet die Regierung die Liquiditätshilfen für kleinere Unternehmen aus.

Am Mittwoch genehmigte der Regierungsrat auf Vorschlag des Mittelstandsministers Lex Delles weitere finanzielle Maßnahmen, um Kleinst- und Kleinunternehmen und Handwerksbetriebe in der Corona-Krise zu entlasten.

Demnach können Firmen mit zehn bis 20 Beschäftigten eine Einmalzahlung von 12.500 Euro beantragen. Außerdem wurde eine Verlängerung der Liquiditätshilfen für Firmen mit weniger als zehn Mitarbeitern beschlossen. Wenn diese aufgrund der Gegenmaßnahmen gegen die Epidemie gezwungen sind, ihre Aktivitäten einzustellen oder Umsatzeinbußen von mindestens 50 Prozent im Zeitraum vom 15. April 2020 bis 15. Mai 2020 erleiden, können sie eine Pauschalhilfe von 5.000 Euro erhalten.

„Wir verstärken die sofortige finanzielle Unterstützung für Kleinst- und Kleinunternehmen, da diese im Allgemeinen am anfälligsten für unvorhersehbare Ereignisse wie Covid-19 sind. In Krisenzeiten ist eine effiziente und schnelle Unterstützung unerlässlich“, kommentiert Lex Delles die zusätzlichen Maßnahmen in einer Mitteilung des Ministeriums.

Das Formular für die Einreichung der entsprechenden Anträge ist ab der kommenden Woche auf Guichet.lu verfügbar.

