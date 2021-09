Unternehmen und Selbstständige können noch bis zum 15. September einen Antrag auf Entschädigung stellen.

Corona-Krise

Frist für nicht rückzahlbare Beihilfen läuft aus

(mab) - Die nicht rückzahlbaren finanziellen Beihilfen („aide pour coûts non couverts“ sowie „aide de relance“), welche den Zeitraum von November 2020 bis einschließlich Juni 2021 abdecken, laufen am 15. September 2021 aus. Daran erinnert die Generaldirektion für den Mittelstand in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Unternehmen und Selbstständige, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen und noch keinen Antrag auf Entschädigung gestellt haben, können einen solchen Antrag in digitaler Form bis spätestens 15. September 2021 stellen. Das Antragsformular ist auf Guichet.lu verfügbar. Dort können auch Informationsblätter eingesehen werden, in denen die Verfahren für die verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen erläutert werden. Anträge auf Beihilfen zum Ausgleich der Erhöhung des sozialen Mindestlohns müssen bis spätestens 30. September 2021 eingereicht werden.

Lex Delles, Minister für den Mittelstand, fordert in diesem Zusammenhang alle in Frage kommenden Unternehmen und Selbstständigen auf, rechtzeitig einen Antrag auf Förderung zu stellen.

