Corona-Krise drückt die Ergebnisse der Luxemburger Banken

Die Ertragslage der Luxemburger Banken hat sich im Jahr 2020 deutlich verschlechtert. Das Jahresergebnis sinkt um 18,1 Prozent, insbesondere aufgrund der Erhöhung der Rückstellungszuführungen in Höhe von 600 Millionen Euro. Diese Rückstellungen betreffen hauptsächlich das Kreditrisiko im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und fallen hauptsächlich auf Universalbanken zurück, sowie auf Banken, die auf Unternehmensfinanzierung fokussiert sind, schreibt die Finanzbehörde CSSF in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Obwohl die Quote der notleidenden Kredite im Jahr 2020 nicht signifikant ansteigt, führt die Anwendung von IFRS 9 zur Bildung von Rückstellungen auch für notleidende Kredite, so die CSSF.

Das Ergebnis vor Rückstellungen und Steuern des luxemburgischen Bankensektors beläuft sich auf 4.726,9 Millionen Euro, was einem Rückgang von 1,1 Prozent gegenüber 2019 entspricht.

Im Jahr 2020 sank die Zinsmarge im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent. Dieser Rückgang sei hauptsächlich auf niedrigere Margen im Interbankengeschäft zurückzuführen.



Der Provisionsüberschuss steigt im Vergleich zum Vorjahr um 14,6 Prozent. Die Größenordnung dieses Anstiegs ist auf Änderungen im Umfang der Datenerhebung und -aggregation infolge konzerninterner Umstrukturierungen, einschließlich der Integration neuer ausländischer Niederlassungen, zurückzuführen. Ohne diese Effekte hätte der Anstieg des Provisionsüberschusses rund fünf Prozent betragen.

Die Kosten verzeichnen ein Plus von 7,7 Prozent und steigen bei den meisten Banken weiter an. Dieser Anstieg sei jedoch durch die konzerninternen Umstrukturierungen stark beeinträchtigt geworden.

