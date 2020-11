Corona-Hilfen: Bitte etwas konkreter!

Die Regierung will am Freitag neue Corona-Hilfen vorstellen - endlich. Die Unternehmen brauchen jetzt Planungssicherheit.

Premierminister Xavier Bettel hat in seiner Rede zur Lage der Nation neue Corona-Hilfen für Unternehmen für das Jahr 2021 in Aussicht gestellt. Für die Hotellerie und die ganze Event- und Tourismusbranche wird etwa der „Fonds de relance et de solidarité“ bis ins nächste Jahr hinein einspringen und auch die Kurzarbeit wird verlängert. Dies ist ein wichtiges Signal an die Unternehmen und Branchen, die wegen der Corona-Pandemie um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen.

Es ist auch gut und richtig, dass die Regierung die Maßnahmen verlängern will und wird ...