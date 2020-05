La crise du Covid-19 perturbe les plans de la société en frappant de plein fouet le secteur événementiel.

Corona: 60% de pertes pour Luxexpo

Nadia DI PILLO La crise du Covid-19 perturbe les plans de la société en frappant de plein fouet le secteur événementiel.

Luxexpo The Box craint le pire pour l'année 2020. La crise du Covid-19 perturbe les plans de la société en frappant de plein fouet le secteur événementiel. Luxexpo The Box accusera "vraisemblablement une perte de quelque 60 % de son activité en 2020 par rapport aux prévisions", annonce la société dans un communiqué de presse.

Home Expo du 10 au 18 octobre 2020

Malgré les difficultés et les incertitudes, les équipes préparent une reprise rapide "tout en garantissant la sécurité de tous". Home Expo sera vraisemblablement le prochain événement de grande envergure à se tenir chez Luxexpo The Box. L'événement est prévu du 10 au 18 octobre 2020. "L'architecture et l'organisation des espaces et des flux de circulation seront entièrement repensées afin de rendre la chose possible", assure la société.

Springbreak Luxemburg wegen Corona-Virus verschoben Der Veranstalter „Luxexpo - The Box“ bestätigte am Donnerstag, dass die Messe Springbreak aufgrund des Corona-Virus verschoben wird.

En 2019, Luxexpo The Box a accueilli 103 événements, 4.297 entreprises exposantes et 448.000 visiteurs. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 7,53 millions d'euros. Tous les objectifs ont été dépassés, précise la société.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.