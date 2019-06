Elle succède à Denise Voss à la tête de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement.

Corinne Lamesch, nouvelle présidente de l'Alfi

L'Association luxembourgeoise de l'industrie des fonds d'Investissement (ALFI) a annoncé ce mercredi la nomination de Corinne Lamesch à la présidence de l'ALFI pour une durée de deux ans.



Corinne Lamesch est membre du conseil d'administration de l'ALFI depuis juin 2017 et a participé activement à de nombreux comités techniques et groupes de travail de l'association. Elle intervient régulièrement lors d'événements sectoriels et participe activement aux conférences et roadshows que l'ALFI organise au Luxembourg et dans le monde entier.



Corinne Lamesch est Country Head, Luxembourg et Head of Legal, Europe chez Fidelity International et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie luxembourgeoise des fonds. Elle a rejoint Fidelity International en 2008 et occupe également le poste de Conducting Officer chez Fidelity International à Luxembourg.



Avant de rejoindre Fidelity International, Corinne Lamesch a travaillé comme avocate pour Clifford Chance et Allen & Overy de 1998 à 2008, conseillant l'industrie luxembourgeoise et internationale dans le domaine des fonds de placement. Elle est titulaire de deux masters en droit de l'Université Robert Schuman de Strasbourg et de la New York University School of Law. Elle a été admise au barreau de Luxembourg (1999-2008) et au barreau de New York (depuis 1998).