Copyright-Richtlinie: Murren in Luxemburg

Pierre LEYERS Wirtschaftsminister Etienne Schneider fällt im Parlament ein vernichtendes Urteil über die neue europäische Urheberrechtsreform.

Die Copyright-Reform soll das veraltete Urheberrecht in der Europäischen Union ans digitale Zeitalter anpassen und Urhebern für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung sichern. Der Text der Richtlinie, auf die sich nach langwierigen Verhandlungen, Kommission, EU-Staaten und Europaparlament geeinigt haben, stimmt keine der beteiligten Parteien so recht glücklich – schon gar nicht Luxemburg, das gemeinsam mit mehreren anderen Mitgliedsstaaten dagegen gestimmt hatte.



In einer Fragestunde im Parlament am Mittwoch wollte der Abgeordnete Laurent Mosar (CSV) von Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) wissen, wie denn die Regierung vorhabe, den Handlungsspielraum, der ihr bei der Umsetzung der Direktive in nationales Recht bleibt, zu nutzen.



Umsetzung: Luxemburg orientiert sich an Belgien



Besonders interessierte Laurent Mosar, wie die Regierung zum Gebrauch der umstrittenen Upload-Filter stehe. Etienne Schneider ließ keinen Zweifel daran, dass die Umsetzung der Direktive, zu der Luxemburg wie alle anderen Mitgliedsstaaten innerhalb der nächsten zwei Jahre verpflichtet sei, gerade für ein kleines Land mit spezifischen kulturellen und wirtschaftlichen Gepflogenheiten nicht leicht sei.



348 Ja-Stimmen gegen 274 Nein-Stimmen: Das EU-Parlament hat den Kompromiss nach zahlreichen Anläufen schlussendlich angenommen. Foto: dpa

Die Urheberrechts-Richtlinie sei “zu vage formuliert” und berge juristische Unsicherheiten. Die Richtlinie sei “ein Kompromiss, der uns als Luxemburger Regierung nicht gefällt”, sagte der Wirtschaftsminister. Es handele sich aber um einen Mehrheitsbeschluss, der für alle gelte. Am Ende habe es eine Abmachung zwischen Deutschland und Frankreich gegeben, bei der am Ende keine Diskussion mehr möglich gewesen sei.



Wie die Direktive umgesetzt werden wird, konnte der Minister zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. “Wir liegen mit Frankreich über Kreuz”, was die Interpretation des Textes angehe. Daher würde sich Luxemburg bei der Umsetzung eher am belgischen Gesetzesentwurf orientieren. Sicher sei, dass gerade für Start-ups und kleinere Firmen ein unsicheres Umfeld geschaffen würde.



Die Nutzung von Upload-Filtern, um Inhalte schon beim Hochladen zu prüfen, sei für die großen Internetkonzerne leicht zu bewerkstelligen, stelle aber für kleine Firmen eine Herausforderung dar.

“Es wird schwer, die Direktive umzusetzen und dabei unsere kulturellen und wirtschaftlichen Eigenheiten zu respektieren”, so der Wirtschaftsminister in seiner Antwort.