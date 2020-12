Die portugiesischsprachige Zeitung der Gruppe Saint-Paul Luxembourg erhält den European Newspaper Award. Zu den weiteren Gewinnern zählt "Die Zeit".

„Contacto“ ist beste Lokalzeitung Europas

Marlene BREY

„Contacto“, die portugiesischsprachige Zeitung, die von der Gruppe Saint-Paul Luxembourg herausgegeben wird, erhält den Hauptpreis des European Newspaper Awards in der Kategorie „Lokalzeitung“. Das gab die Jury am Donnerstag bekannt.

Die Redaktion von "Contacto". Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort

Die besten Zeitungen Europas kommen in diesem Jahr aus Luxemburg, den Niederlanden und Deutschland. Insgesamt nahmen 164 Zeitungen aus 25 Ländern am 22. European Newspaper Award teil. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4.000 Einreichungen.

Neben „Contacto“ als bester Lokalzeitung wurde „Het Parool“ (Niederlande) als beste Regionalzeitung ausgezeichnet. Beste überregionale Zeitung ist „de Volkskrant“ (Niederlande) und zur besten Wochenzeitung wurde „Die Zeit“ gewählt.



Relaunch von „Contacto“

Erst im Januar ist „Contacto“ in neuem Design erschienen. Artdirector Eberhard Wolf hat die Zeitung für den Relaunch neu gestaltet. Die Herausforderung: Medien haben in jedem Land eine ganz eigene Bildsprache. Für die portugiesischsprachige Zeitung in Luxemburg entwickelte Wolf einen Hybrid zwischen zwei Kulturräumen.

European Newspaper Award: "Luxemburger Wort" mehrfach ausgezeichnet Die Jury des European Newspaper Award prämiert zum 21. Mal innovative Ideen in Konzept und Design europäischer Zeitungen. Das "Wort" wurde in drei Kategorien für insgesamt fünf Projekte prämiert.

Die Optik ist das eine, der Inhalt das andere Kriterium. Redakteur Ricardo J. Rodrigues hat in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls portugiesischen Fotografen Rui Oliveira dieses Jahr die Fotoreportage „Se não chegar a Inglaterra vou morrer a tentar“ (auf Deutsch: „Wenn ich es nicht nach England schaffe, sterbe ich“) in „Contacto“ veröffentlicht. Die Geschichte zeichnet den verzweifelten Versuche von Migranten nach, die Flucht nach Großbritannien zu schaffen.

Sieben Auszeichnungen im vergangenen Jahr

Bereits im vergangenen Jahr erhielten das „Luxemburger Wort“ und „Contacto“ gemeinsam sieben Auszeichnungen beim European Newspaper Award. Er gilt als größter europäischer Zeitungswettbewerb.

