„Contacto“ gewinnt European Newspaper Award

Marlene BREY Die portugiesischsprachige Zeitung der Gruppe Saint-Paul Luxembourg zählt offiziell zu den besten Europas.

„Contacto“, die portugiesischsprachige Zeitung, die von der Gruppe Saint-Paul Luxembourg herausgegeben wird, erhält den European Newspaper Award in der Kategorie „local newspaper“. Das gab die Jury am Freitag bekannt. Damit gehört „Contacto“ zu den besten Zeitungen Europas.

Erst im Januar ist „Contacto“ in neuem Design erschienen. Eberhard Wolf hat die Zeitung für den Relaunch komplett neu gestaltet. Die Herausforderung: Medien haben in jedem Land eine ganz eigene Bildsprache. „Ich konnte aber keine rein portugiesische und keine rein luxemburgische Zeitung machen“, erklärt der Artdirector. Für die portugiesischsprachige Zeitung in Luxemburg entwickelte er also einen Hybrid zwischen zwei Kulturräumen.

Sieben Auszeichnungen im vergangenen Jahr

Die Optik ist das eine, der Inhalt das andere schwerwiegende Kriterium. Redakteur Ricardo J. Rodrigues, selbst Portugiese, leitet die Zeitung. „Er macht wirklich seit Jahren fantastische Arbeit“, sagt Wolf über den Kollegen und hebt dessen Zusammenarbeit mit dem ebenfalls portugiesischen Fotografen Rui Oliveira hervor. Beide arbeiten auch für andere internationale Medien. „Das ist eine tolle Flughöhe“, so Wolf.

In diesem Jahr veröffentlichten die beiden gemeinsam die Fotoreportage „Se não chegar a Inglaterra vou morrer a tentar“ (auf Deutsch: „Wenn ich es nicht nach England schaffe, sterbe ich“) in „Contacto“. Die Geschichte zeichnet den verzweifelt Versuche von Migranten nach, die Flucht nach Großbritannien zu schaffen.

Bereits im vergangenen Jahr erhielten das „Luxemburger Wort“ und „Contacto“ gemeinsam sieben Auszeichnungen beim European Newspaper Award. Er gilt als größter europäischer Zeitungswettbewerb.

