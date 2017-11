(las) - Acht Luxemburger Start-ups werden sich im Januar 2018 einem weltweiten Publikum bei der Elektronikmesse CES in Las Vegas verstellen können. Es handelt sich um Fundsquare, Postmiicard, CoinPlus, Carpay-Diem, Aiva, Virtelio, VR Time Travel und Motion S. Luxemburg ist zum ersten Mal auf der CES vertreten. Möglich machte dies eine Kooperation zwischen Luxinnovation und dem European American Enterprise Council.

Die Bandbreite reicht von Fintech über virtuelle Realität bis zu Mobilitätsdienstleistungen. Fundsquare, eine Tochter der Luxemburger Börse, arbeitet mit FundsDLT an einer Blockchain-Lösung für Fonds. Aiva nutzt künstliche Intelligenz, um Musik zu erstellen. Das Start-up wurde bekannt durch einen Auftrag von Premierminister Xavier Bettel für die diesjährigen Feierlichkeiten am Nationalfeiertag. Motion S sammelt Daten zum Fahrverhalten und bietet diese den Versicherungen und den Autofahrern an.

Die Start-up-Unternehmen werden ihren Stand im Euroka-Pavillon der Messe haben, ein besonders prestigeträchtiger Ort. Die Messe findet vom 9. bis zum 12. Januar statt. Dieses Jahr verzeichnete die CES über 184.000 Besucher.