(pso/C.) L'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) informe ce mardi qu'il a approuvé l'augmentation des tarifs de l'électricité proposée par les gestionnaires de réseaux. «Pour un ménage moyen, les tarifs d'utilisation du réseau d'électricité, ont augmenté au 1er janvier de près de 17% par rapport à 2017», indique le régulateur dans un communiqué.



L'autorité en charge des réseaux précise toutefois que les prix reviennent ainsi à leur niveau de 2016 et que la hausse des tarifs est compensée «en grande partie» par la baisse de la contribution au mécanisme de compensation. Cette redevance servant à financer les subventions accordées aux centrales de production d'électricité sur base d'énergies renouvelables passe de 3,18 centimes par kilowattheure à 2,54 cents. «Les consommateurs professionnels raccordés à la moyenne ou à la haute tension connaissent une hausse de leurs frais réseaux d'un ordre de grandeur de 12%.

L'ILR justifie l'augmentation des tarifs d'utilisation des réseaux par l'évolution des coûts d'entretien de l'infrastructure. «Les coûts pour les services relatifs à la stabilité du système électrique luxembourgeois, prestés par le réseau de transport allemand, ont fortement augmenté», fait savoir le régulateur. Les investissements consentis par les gestionnaires pour sécuriser l'approvisionnement et préparer la transition vers une utilisation plus effective de l'électricité expliquent aussi l'augmentation.



Une partie de la facture



Les frais réseaux représentent le coût de transport et de distribution de l’électricité depuis les sites de production jusqu’au client final. Ces tarifs correspondent à environ 45% du prix total de l’électricité en basse tension.

Depuis 2017, les tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques sont identiques à travers tout le pays, que le consommateur soit raccordé au réseau Creos ou aux réseaux dans les communes de Diekirch, Ettelbruck, Esch-sur-Alzette ou Mersch. En outre, les frais réseaux d’un ménage sont seulement en partie proportionnels à la consommation électrique (en kilowattheure – kWh). En effet, un quart des frais du réseau est réparti, sous forme d’une redevance mensuelle fixe, en fonction de la dimension du raccordement. La redevance mensuelle fixe est due quelle que soit la consommation effective et même en l’absence d’une consommation électrique.

Optimisation possible



Pour optimiser la facture d’électricité ou de gaz naturel, l’ILR encourage les consommateurs à s’informer davantage sur les offres disponibles. Le régulateur a notamment développé un comparateur pour l'électricité et le gaz : www.calculix.lu

«L’ILR souligne aussi que tout citoyen est libre de choisir son fournisseur d'électricité et de gaz naturel. Le changement de fournisseur est d’ailleurs facile, gratuit et implique peu de démarches administratives et aucun changement technique de l’installation», lit-on dans le communiqué.