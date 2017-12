(pso) - «Comment bien vieillir dans la cité de demain? Quelles innovations répondent aux besoins et aux usages?» Une série d'entrepreneurs de la «silver economy» ont répondu par l'exemple ce jeudi au Technoport dans le cadre de la conférence Living City organisée par le Conseil pour le développement économique de la construction (CDEC) et l'institut de formation sectoriel du bâtiment (IFSB).

La «silver economy» rassemble l'ensemble des activités économiques liées au vieillissement de la société. Le concept a notamment émergé avec l'avancée en âge des enfants du baby-boom. Les loisirs, les transports, l'alimentation, la sécurité, la santé, l'assurance ou encore les communications sont concernés par ce phénomène démographique. On comptera jusqu'à 25 % de 65 ans et plus en 2025 en Europe. Au Luxembourg, cette tranche d'âge représente 14 % de la population aujourd'hui. Elle en représentera 22 % en 2060.

Le double intérêt des aînés

Le volet des dépenses à charge de la collectivité figure bien évidemment parmi les principales préoccupations eu égard aux besoins en financement public qu'elles induisent. Les maisons de soins coûtent cher et sont déjà surpeuplées. L'avenir passe par le maintien à domicile. Etaient principalement présentées hier à Belval des innovations technologiques dans le secteur du bâtiment. Elles revêtent un double intérêt. Les entreprises qui les développent offrent un service supplémentaire aux personnes concernées. Elles génèrent en même temps des recettes (via la fiscalité) pour les juridictions dans lesquelles elles opèrent.



Le lien social est endommagé, car il réapparaît via la famille essentiellement dans la fonction de contrôle"

Capteurs et parquet intelligent Régis Ciré développe depuis le Luxembourg une solution de suivi des séniors à domicile. «Gérer une personne âgée peut s'avérer compliqué pour les familles», a témoigné le jeune entrepreneur. «Le lien social est endommagé, car il réapparaît via la famille essentiellement dans la fonction de contrôle: as-tu pris tes médicaments? Qu'as-tu mangé ces derniers jours ?», témoigne encore M. Ciré. Noviacare mesure la «cohérence de vie» par l'installation de capteurs à des endroits clés du domicile. Sur le frigo, dans la chambre, les toilettes ou la salle de bain pour quantifier les prises d'hygiène. «Les informations sont envoyées à la box et sont digérées par le système», raconte le trentenaire. Les données sont communiquées à l'aidant proche sous forme de smileys ou de cœurs.



La solution coûte 49 euros par mois. Au niveau industriel et à beaucoup plus grande échelle, Jean-Sébastien Moinier a présenté la solution Floor in Motion conçue par Tarkett. La multinationale française dont le centre de recherche et développement est basé à Wiltz produit un parquet connecté. Des capteurs autoalimentés en énergie fournissent les informations de mouvements et de chocs sur le sol à une interface web. L'innovation est déjà mise en place dans de nombreux établissements de santé. Mais les «business cases» à domicile sont légion. Caroline Broux, architecte de l'étude Helium3, conçoit des aménagements intégrés, réfléchis pour les séniors, «une population qui a du temps et potentiellement les moyens», mais non stigmatisants. «On ne doit pas renvoyer une image du début de la fin», a lancé l'architecte. Le défi, en volume d'affaires, est de taille.