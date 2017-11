par Thierry Labro

Il est 19h13, mercredi soir. Pierre Gramegna quitte le pupitre de Deloitte avec un grand sourire. Pas vraiment fâché, le ministre des Finances vient pourtant de passer un savon au président de Finance and Technology Luxembourg (FTL), devant une salle peu habituée à ce ton.

«Ce n'est pas une manière d'accueillir un ministre!», ce n'est «pas fair-play», «pas une phrase sur tout ce que nous avons fait, c'est trop facile et trop frustrant»: les phrases sont lâchées comme des balles au milieu d'un plaidoyer bien rodé du gouvernement dans lequel on retrouve le triple A, les baisses d'impôts, les investissements dans les infrastructures comme les centres de données ou le LHoFT, la croissance, la hausse de l'emploi dans le secteur bancaire et financier, le cadre juridique ou les premières arrivées liées au Brexit ...