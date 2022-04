Die deutsche Airline kämpft sich mit einem auffälligen neuen Markendesign aus den Krisen der letzten Jahre.

Nach Thomas-Cook-Pleite

Condor startet mit neuem Streifen-Look durch

Die deutsche Traditionsairline Condor flog in den vergangenen Jahren aufgrund der Thomas-Cook-Pleite und der Corona-Krise durch heftige Turbulenzen. Nun meldet sich der Ferienflieger mit einem neuen Markendesign zurück, das an den Flughäfen der Welt für Aufsehen sorgen dürfte.

Getreu dem Motto „Condor ist Urlaub - und Urlaub ist gestreift“ setzt die Airline auf ihren Flugzeugen in Zukunft auf einen Streifen-Look, der von Sonnenschirmen, Badetüchern und Strandliegen inspiriert ist. „Condor hat in den letzten zweieinhalb Jahren einen Wandel durchlaufen. Vom Tochterunternehmen eines vertikal integrierten Reisekonzerns hin zur unabhängigen Airline, die stolz auf ihre Historie und Tradition zurückblickt, und gleichzeitig den Weg in die Zukunft antritt. Das wollen wir auch über unseren Auftritt unmissverständlich zum Ausdruck bringen“, erklärt CEO Ralkf Teckentrup in einer Pressemitteilung.

Die Condor-Flotte wird zunächst in fünf Farben im Streifen-Look unterwegs sein: Gelb, Rot, Blau, Grün und Beige. Den Anfang macht ein Airbus A321, der bereits am 5. April im neuen Look nach Lanzarote abhebt. Ab Herbst fliegt dann auch das neue Langstrecken-Flaggschiff vom Typ A330neo in den neuen Farben. Rund 80 Prozent der Flugzeuge sollen bis 2024 umlackiert sein.









