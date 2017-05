(T. L.) Les réformes structurelles dans les domaines du transport, du logement et de l'aménagement du territoire avaient coûté cinq places au Luxembourg l'an dernier.

Dans sa revue annuelle publiée mercredi soir, l'«International institute for management development» (IMD) le replace dans le top 10, à la huitième place. Il a été sixième en 2015, 4e en 2007 et 5e en 2008.

Pour la deuxième année de suite, le classement est dominé par Hong Kong devant la Suisse et Singapour, tandis que les Etats-Unis connaissent leur plus mauvais classement depuis cinq ans.

Si les performances économiques sont bonnes, dit le rapport, le gouvernement ne doit pas perdre de vue le différentiel entre l'inflation et le coût de la vie ni le soutien de la compétitivité des entreprises et redoubler d'efforts sur la diversification de l'économie. A la veille d'une année électorale, le pilier «efficacité des pouvoirs publics» est le seul à perdre des places au classement, «signe que la réforme fiscale n'a pas encore atteint tous ses objectifs» et que la simplification administrative doit encore être accélérée, notamment à propos des autorisations d'établissement, de construire ou d'urbanisme.

Des progrès à faire... dans le digital

Le rapport note que si le secteur financier se porte globalement bien, les PME ont moins bien réussi à améliorer leur efficacité par rapport aux grandes entreprises. La productivité n'a pas progressé en quinze ans alors que l'emploi a progressé, signe d'une croissance plus quantitative que qualitative, dit le rapport de l'institut.

Des améliorations s'imposent dans les domaines des infrastructures. Le rapport vise particulièrement les partenariats publics-privés, le soutien de la recherche et du développement et l'éducation.

Dans le premier rapport de l'IMD sur la compétitivité digitale. Le Luxembourg ne prend que la vingtième place d'un classement dominé par Singapour, la Suède, les Etats-Unis et la Finlande.

Là encore, le Luxembourg doit concentrer ses efforts sur l'éducation et la recherche et le développement alors que les indicateurs technologiques sont nettement meilleurs. Sauf les investissements en télécommunication, la vitesse de l'internet à large bande ou les exportations high-tech.