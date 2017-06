(T. L.) Sur le site Internet de Dolce Gabbana, Luxembourg n'est plus sur la carte du monde. Selon nos informations, le magasin sera repris par le groupe chinois SMCP pour y installer Maje et Claudie Pierlot.

Les Chinois de Shandong Ruyi Technology, parmi les leaders mondiaux de la production textile, ont racheté ce groupe l'an dernier au fonds d'investissement américain KKR pour un montant inconnu mais la société est valorisée à 1,3 milliard de dollars, dettes de 300 millions comprises.

Le groupe cache trois marques françaises, Sandro, Maje et Claudie Pierlot. Les deux premières sont déjà présentes au Luxembourg, le premier rue de la Porte Neuve et le second au 22 rue de la Poste.

La location de l’ancien magasin au 7 rue Philippe II à Luxembourg a été réalisée par Cushman and Wakefield.