par Thierry Labro

L'avenir de la Chine passait jeudi soir par la préhistoire. C'est au niveau -5 du Musée national d'histoire naturelle que le Club des (six) banquiers chinois de Luxembourg invitait à écouter Yuanzheng Cao, expert économique renommé qui a l’oreille de Pékin.





Devant une petite centaine d’invités, ce septième événement des banquiers chinois du Luxembourg se termine au son cynique du “Paroles, paroles” de Dalida après une escarmouche polie entre l’invité chinois et le député Laurent Mosar.

Compte tenu de la présidence Trump, explique le seul homme politique luxembourgeois dans la salle, l’heure serait à un rapprochement économique avec la Chine, à deux conditions, que celle-ci se mette en règle avec le statut d’économie de marché (SEM) à l’Organisation mondiale du commerce et qu’elle en termine avec ses surcapacités, notamment dans le secteur de l’acier.

“Pourquoi les Européens ont-ils attendu le dernier mois pour dire ce qu’ils voulaient, 15 ans après l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce?”, rétorque poliment Yuanzheng Cao. L’enjeu est important. Les droits antidumpings appliqués aux produits chinois étaient de 45% en moyenne en 2015 contre 19% pour les pays qui ont le statut. De quoi booster les importations chinoises, qui pourraient, selon l'expert, augmenter de 5 à 21% du fait de prix plus intéressants avec ces sanctions en baisse.





Octroyer le SEM à la Chine provoquerait entre 30.400 et 77.000 suppressions d’emplois à court terme, soit deux fois plus à moyen terme, a déjà averti la Direction générale du Commerce à la Commission européenne.

Deux visions des surcapacités de l’acier

Yuanzheng Cao ne prend même pas la peine de répondre sur les surcapacités. Il avait déjà dit, pendant son cours accéléré d’histoire économique de la première puissance mondiale, non seulement que la Chine était engagée dans une réduction de sa production d’acier de 65 millions de tonnes en 2016 et de 50 millions de tonnes cette année.





Soit 110 millions en deux étapes où les aciéristes européens évoquent plutôt un total de 200 millions de tonnes… Mais selon lui, “la surproduction n’est pas en Chine mais en Europe, compte tenu du fait que 60% des capacités de production d’acier sont en Chine”.

Pour convaincre que les Européens doivent trouver une manière de collaborer avec la stratégie “One belt, one road” (OBOR), le Chinois a glissé quatre tableaux au milieu de sa présentation de 70 slides. La comparaison internationale de quatre produits permet de conclure que la Chine est dans la moyenne pour trois d’entre eux et la plus chère pour le fer (316 dollars les 1.000 kg contre 228 pour ArcelorMittal, par exemple). Dumping, vous avez dit dumping?





La Chine plus sensible à son marché intérieur





Après vingt ans de croissance à deux chiffres depuis la politique de réforme et d’ouverture de 1978, la Chine, à la richesse due à la fois à l’industrie (50% du PIB) et aux exportations (70% du PIB), avait dû réorienter sa politique à bout de souffle sous l’effet du vieillissement de la population (un cinquième a plus de 60 ans), de la concurrence mondiale et de l'aspiration - intérieure - à une vie meilleure. Le tout sur fond de brouillard permanent sur les grandes métropoles.





Le 12e plan quinquennal élaboré en 2010 a permis au secteur des services de doubler nettement la production traditionnelle, elle-même fortement remise en question avec l’acquisition massive de robots, capables non seulement de travailler 24 heures sur 24 mais sans même que la lumière ne soit allumée, a raconté l'expert.





Début 2016, l’indice des prix à la production est reparti à la hausse après 54 mois de dégringolade et les bénéfices des entreprises sont aussi repartis à la hausse après dix mois d’un atterrissage en douceur mais inquiétant pour le pouvoir central.





"La forte consommation intérieure représente 65 % du PIB de la Chine. Le total des ventes au détail de biens de consommation a atteint 33,2 billions de RMB (4,84 billions d’USD). Plus de 28 millions de voitures ont été vendues en Chine en 2016, soit 14 % de plus qu’en 2015, et les ventes de véhicules à nouvelles énergies31 ont augmenté de 53 %32. Le nombre de foyers de classe moyenne (dont le revenu annuel est compris entre 11.500 et 43.000 USD) a rapidement augmenté en Chine, passant de 5 millions en 2000 à 225 millions en 201533. Les ventes au détail de biens de consommation devraient augmenter d’environ 10 %, dépassant les 37 billions de RMB en 2017 et équivalant à plus de 70 % de la croissance économique chinoise, selon la Chambre générale de commerce chinoise", citée par un rapport du Parlement européen d'avril.

“Stabilité” et “progrès” dans l’”harmonie”, sont devenus les nouveaux mots d’ordre des maîtres de Pékin, dans un regard à la fois vers leurs compatriotes et vers les Européens.

Octobre, un nouveau plan crucial

En octobre, le 19e congrès du Parti communiste chinois accouchera d’un 13e plan quinquennal en même temps qu’il marquera la fin du premier mandat du président Xi Jinping. Cinq des sept membres du comité permanent du Politburo (bureau politique du PCC) ont atteint l’âge «officieux» de la retraite appliqué depuis 2002 au titre d’une règle non écrite (68 ans). Un quart des autres 25 membres devraient quitter leur poste.





Les nouvelles orientations seront guidées, assure l’expert du CBCL, par cinq mots clés: innovation, coordination, green, ouverture, partage. L’accent sera mis à la fois sur la poursuite de l’élévation du niveau de vie des Chinois, mais aussi de leur éducation, notamment dans le domaine culturel, où la Chine est désormais l’amie d’Hollywood, mais aussi de la réforme des sociétés sous le contrôle de l’Etat et celle de la finance et de la fiscalité.

La Chine ira-t-elle jusqu’à permettre aux sociétés étrangères, notamment européennes, de s’implanter chez elles? Pas sûr. Pas sûr si l’on en croit M. Cao, qui se limite à un “Nous pouvons accroître la communication entre la Chine et l’Union européenne par davantage de joint-ventures et par d’autres manières dans l’ère des services”. Que veut-il dire ainsi? Mystère mais le développement de la finance chinoise en Europe est de toute évidence inévitable.





Double visite luxembourgeoise

Le 12 juin à Pékin, Xavier Bettel et son ministre des Finances, Pierre Gramegna, ont eu plusieurs entrevues avec des responsables de banques chinoises établies au Luxembourg ou qui s’y établiront prochainement, avant de signer un accord sur les Fintech entre la Luxembourg House of Financial Technology et la National Internet Finance Association of China.





Quinze jours plus tard, toujours à Pékin, le directeur de Commission de surveillance du secteur financier, Claude Marx, accompagné par Claude Simon, Frank Bisdorff et Nico Gaspard, a participé à la première session d’un nouveau dialogue des régulateurs bancaires luxembourgeois et chinois avec neuf haut représentants de la China Banking Regulatory Commission, sous la conduite de Wang Xhaoxing.





Source: CSSF

Pour quoi faire? Pour préparer le futur “Shanghai Passport” qui pourrait aller jusqu’à permettre à des investisseurs étrangers d’être actifs sur les marchés financiers chinois.





Deux ans après un accord tripartite du Shanghai Stock Exchange avec la Deutsche Börse et la China Financial Futures Trading sur les avoirs en RMB en Europe, la Shanghai Clearing House a établi son premier bureau à l’étranger, à Londres, en mars, pour renforcer les liens financiers entre Chine et Europe.

Là encore, la Chine a commencé à préparer ses développements, en remettant de l’ordre dans son économie. Incluse depuis le 1er octobre dernier comme cinquième monnaie de référence dans le “Special Drawing right” du Fonds monétaire international pour près de 11%, elle a enregistré pour 3.476 milliards de yens d’échanges en contrats bilatéraux, deux fois plus qu’il y a cinq ans.





L'OBOR boudé par les Européens

“Nous sommes déterminés à déterminer la direction et à indiquer le plan à suivre pour l’économie mondiale”, avait dit le président chinois au sommet du G20. Le plan Juncker à 315 milliards d’euros “matche” parfaitement avec l’OBOR chinois, assure l’expert: centré sur les investissements dans les infrastructures, l’énergie et les technologies de l’information.





Le Luxembourg semble préférer les discussions bilatérales avec la Chine dans ce domaine. Après l'accord signé par son ministre des Transports et du Développement durable, François Bausch, le 9 mars, ni le Premier ministre ni son vice-Premier ministre ou le ministre des Finances n'ont participé à la grand messe organisée par les Chinois à la mi-mai. Pas grand monde n'y était de ce niveau politique en réalité. Selon la liste que nous avons pu récupérer, seules 20 des 65 nations potentiellement impliquées étaient sur place.





La prochaine session devrait avoir lieu en 2019 en Chine, sauf contre-ordre bilatéraux d'ici là. Loin de la préhistoire. Très loin.