Christophe Miranda zum besten Firmengründer im Handwerk gekürt

Christophe Miranda ist der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs „Meilleur créateur d'entreprise dans l'artisanat“, der von der Handwerkskammer in Zusammenarbeit mit BGL BNP Paribas ausgeschrieben wird. Der Sieger habe bewiesen, dass seine erst 2015 gegründete Firma M-Energy innovativ ist, sein Geschäftskonzept stimmt und die Firma mit ihren bereits 42 Mitarbeitern eine gute Basis für die Zukunft hat, so die Begründung der Jury.

Mit der Unterstützung seiner Eltern und seiner Frau hat Christophe Miranda in vier Jahren ein solides Unternehmen aufgebaut, das im Bereich Heizung und Sanitär tätig ist. Dabei wurde Christophe Miranda der Beruf in die Wiege gelegt. „Nachdem mein Vater im Alter von 14 Jahren von Portugal nach Frankreich ausgewandert war, hat er eine Lehre in diesem Bereich gemacht. Ich war immer sehr stolz auf seine Arbeit, er war stets ein Vorbild für mich. Als Kind nahm er mich auf die verschiedensten Baustellen mit“, erinnert sich Miranda.



Sein Erfolgsgeheimnis



Nach dem Sekundarabschluss entschied sich Christophe Miranda für ein Studium der Wärme- und Energietechnik; die Ausbildung ergänzte er durch diverse Managementkurse. „Dies hat mir erlaubt, neue Fähigkeiten zu erwerben, die technisches Wissen und betriebswirtschaftliche Aspekte beinhalten“, beschreibt er sein Erfolgsgeheimnis.

Im Jahr 2010 gründete Christophe Miranda zusammen mit seiner Frau zunächst ein Unternehmen, das auf Personalmanagement spezialisiert ist. Drei Jahre später aber dann wechselte zu einem großen Heizungsunternehmens in Luxemburg, dem sein Vater als technischer Direktor vorsteht. „Mir hat diese Arbeit wirklich viel Spaß gemacht, dennoch schwebte mit etwas Neues vor. Ich wollte eine eigene familiäre Struktur entwickeln, ein Unternehmen, das meiner Vision entspricht“, beschreibt Miranda den nächsten Schritt. Und so dauerte es nicht lange, bis der Wunsch erfüllt ist. Im September 2014 gründete er mit der Unterstützung der „Mutualité des PME“ und der SNCI die Firma M-Energy S.à r.l.

Das Geschäft läuft zuvor: Christophe Miranda hat sich anspruchsvolle Ziele gesetzt und vor Kurzem ein vielversprechendes Unternehmen übernommen, das im Bereich Elektrizität tätig ist. Beide Firmen werden künftig unter dem Namen „Miranda Group“ zusammengeführt und 80 Mitarbeiter beschäftigen.