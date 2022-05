Chris Allen wechselt von der Bank HSBC zur Privatbank Quintet und wird dort der neue Group CEO.

Stabwechsel

Chris Allen wird neuer Chef der Quintet Bank

Thomas KLEIN Chris Allen wechselt von der Bank HSBC zur Privatbank Quintet und wird dort der neue Group CEO.

Zum ersten Juli dieses Jahres erhält die Luxemburger Privatbank Quintet einen neuen Chef. Chris Allen, zuletzt der Chef des globalen Private-Banking Geschäfts der britischen HSBC, wird – vorbehaltlich der aufsichtlichen Genehmigung – die Position des Group CEO übernehmen. Das gibt das Finanzhaus am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Allen bringe 30 Jahre Erfahrung im Finanzbereich mit und habe in den letzten 15 Jahren seiner Tätigkeit bei HSBC Reihe von Positionen innegehabt, darunter CEO, Alternative Investments; CEO, HSBC Private Bank UK und Head of Global Private Banking für Europa, Mittlerer Osten & Afrika (EMEA), schreibt das Unternehmen.



Quintet gibt Geschäft in der Schweiz auf Die ehemalige KBL hatte 2021 die Lizenz in der Eidgenossenschaft erworben – es dauere zu lange, bis das Geschäft profitabel sei, heißt es nun.

Vor seiner Zeit bei HSBC war er Executive Director bei Colliers Capital, wo er sich auf den Ausbau der Fondsverwaltungssparte des Unternehmens widmete. Allen ist britischer Staatsbürger und studierte an den Universitäten Sheffield, City (London) und Cambridge. Allen löst Jakob Stott ab, der sich dazu entschieden hat, seine Position zur Verfügung zu stellen und das Unternehmen nach einer kurzen Übergangszeit zu verlassen.

Quintet Private Bank (Europe) S.A. wurde 1949 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und ist in 50 Städten in ganz Europa mit 2.000 Mitarbeitern tätig.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.